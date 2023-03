Tres ciudadanos chilenos demorados por haber ingresado de manera ilegal al país, uno tenía pedido de captura

Tres ciudadanos chilenos fueron demorados en los últimos días después de haber ingresado al país de manera ilegal por pasos no habilitados. Dos de ellos fueron detenidos en la noche de este viernes cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba un patrullaje preventivo en inmediaciones del barrio Villa Paur.

Los efectivos policiales procedieron a demorar a los dos hombres e identificarlos y al no contar con los documentos necesarios para demostrar que habían ingresado de manera legal al país, no les quedó otra que explicar que habían entrado a la Argentina por un paso no habilitado, en una zona cercana al paso Mamuil Malal.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Tras realizar las diligencias correspondientes con las autoridades chilenas, se pudo conocer que uno de los dos detenidos tenía una orden de captura vigente ya que se encontraba condenado y con una prisión por cumplir desde hace algunos días.

Por otra parte, el pasado día lunes por la mañana, en inmediaciones de la estación de servicio YPF de la Vega, también personal policial mientras realizaba patrullajes, demoró a un hombre que también había ingresado al país por un paso no habilitado.

Debido a las irregularidades que presentaba, se lo demoró y tras las actuaciones correspondientes se procedió a expulsarlo de nuestro país, entregarlo a los carabineros en la aduana del paso Mamuil Malal. Además, se conoció que se le prohibió la entrada a la Argentina por el término de cinco años.