El imputado por abusar sexualmente de la niña de 8 años volverá a cumplir en un Centro de Detención la prisión preventiva

Por pedido del fiscal jefe Fernando Fuentes, un tribunal de impugnación resolvió que un varón acusado por abusar sexualmente de una niña en nuestra ciudad, vuelva a cumplir prisión preventiva.

En la audiencia de impugnación el fiscal jefe realizó una reseña del estado procesal del caso, manifestó que la medida de coerción fue fijada originalmente por un juez de garantías en una audiencia de formulación de cargos y que, luego, un tribunal revisor modificó la modalidad de cumplimiento de preventiva a domiciliaria.

Para pedir la revocación de la resolución del tribunal revisor, Fuentes argumentó que no fue cuestionado el riesgo de fuga y que la decisión carece de sustento porque no es ajustada a los hechos ni a derecho. El fiscal jefe también manifestó que la resolución no está debidamente motivada ya que hace referencias que no se condicen con lo manifestado en la audiencia de formulación de cargos.

El defensor de los derechos del niño y el adolescente que intervino como querellante institucional en representación de la víctima adhirió al pedido del fiscal Fuentes.

Los jueces que integraron el Tribunal de Impugnación resolvieron por mayoría revocar la resolución del tribunal revisor. De esta manera, el imputado deberá volver a cumplir la prisión preventiva en una comisaría por cuatro meses, de acuerdo a lo impuesto por el juez de garantías.

De la audiencia participó también la asistente letrada de la fiscalía Inés Gerez.

Si bien el tribunal revisor había modificado la prisión de preventiva a domiciliaria, el acusado llegó a la impugnación detenido en una comisaría, luego de que vecinos de la localidad de San Martín de los Andes manifestaran su descontento con la imposición de la prisión domiciliaria y realizaran una “pueblada”.

El caso

En la audiencia de formulación de cargos el fiscal del caso Adrián de Lillo, junto con el funcionario de la fiscalía Hernán Scordo, planteó que el hecho ocurrió el 9 de marzo de este año, en una casa donde la niña quedó al cuidado del acusado. Esto porque existía una relación de amistad del imputado con el entorno familiar de la víctima, y estaba de visita en la vivienda.

En ese contexto, y aproximadamente entre las 3 y las 8 de la tarde, abusó sexualmente de la niña.

Por este hecho, los representantes del Ministerio Público Fiscal le atribuyeron a J.A.F el delito de abuso sexual con acceso carnal, cometido contra una menor de 13 años, agravado por haber sido en situación de guarda.

En aquella audiencia el juez de garantías fijó la prisión preventiva por cuatro meses bajo la existencia de riesgo de fuga: el acusado fue detenido cuando intentaba subir a un micro con un bolso lleno de ropa.

Posteriormente y ante un pedido de la defensa, se realizó una audiencia de revisión de prisión preventiva y allí el tribunal revisor modificó la modalidad de cumplimiento de la medida a domiciliaria.

Esta última decisión fue la que dio origen a la impugnación requerida por el Ministerio Público Fiscal y tratada en la audiencia de este miércoles.