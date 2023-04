María Laura Da Pieve: «A mí no me importa la foto, quiero resolver los problemas de educación, el rol de concejal es para eso, para acompañar y materializar»

La provincia de Neuquén y San Martín de los Andes se preparan para las próximas elecciones del 16 de abril y los candidatos ya comienzan a mostrar sus posturas y donde harían foco en caso de ganar las mismas. Los temas son similares en todos los frentes: educación, vivienda, asfaltado y proyección a futuro, son algunos de los temas que más se escuchan en las campañas.

En la jornada de ayer, María Laura Da Pieve y Emanuel Tula, que acompañan a Rolando Figueroa en Comunidad Neuquinizate, dialogaron en RSM Radio y plantearon las cuestiones que necesitan ser trabajadas de manera urgente. «Me parece que hay muchos temas que se vienen cocinando lentamente y son procesos sociales que en nuestra ciudad impactan directamente», comenzó. Entre estos temas, destacó la dificultad de conseguir viviendas, el funcionamiento del transporte público, educación y salud que con el crecimiento poblacional que hubo en nuestra localidad se vieron perjudicados por la falta de proyección en los últimos años. Respecto a su participación en el Concejo Deliberante, hizo referencia a los 16 años que lleva trabajando como concejal, que le permitió poder trabajar con personas que piensan diferente o que tienen otra ideología política.

Asimismo, destacó su trabajo en el sistema educativo de nuestra ciudad, siendo fundamental en la planificación de apertura del anexo del E.P.E.T. 12 hace unos años, cuando muchos alumnos habían quedado fuera del sorteo. «Soy militante de la escuela pública, hay que avocarse a hacer lo que mejor saben en condiciones dignas, no se ve la inversión en la educación, hay que comenzar a redistribuirla», aclaró. Entre los trabajos realizados en los establecimientos de San Martín de los Andes, mencionó la obra de la escuela de Payla Menuco, que fue entregada recientemente con errores de construcción, la de Pil Pil que fue construida con materiales no apropiados para la zona y recordó cuando tuvo que intervenir en la problemática de la escuela técnica. «A mí no me importa la foto, quiero resolver los problemas de educación, el rol de concejal es para eso, para acompañar y materializar», concluyó.

Emanuel Tula, técnico forestal, comentó que se unió al partido político para aportar beneficios para los vecinos la localidad, comenzando por la movilidad, que necesita efectuarse con mayor velocidad. «Hay que escuchar a los vecinos, muchas veces proponen proyectos viables que se pueden desarrollar», declaró. Por otro lado, mencionó que todos los candidatos se enfocan en el tema de la modernización, que compete un proyecto grande de tecnología, convirtiendo a la ciudad, de la mano de los más jóvenes, para que San Martín sea un centro de formación tecnológico. «Hay un mundo en la tecnología y no nos podemos quedar afuera», enfatizó.