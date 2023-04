Dictaron la prisión preventiva a uno de los dos delincuentes que robó el auto a una turista

Un varón quedó detenido en prisión preventiva, luego de que la asistente letrada Inés Gerez le formulara cargos por robar el auto y otras pertenencias a una mujer que salía de ser atendida en la guardia del hospital de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingoen el centro, y la audiencia de formulación de cargos se desarrolló a las 20 horas. Gerez detalló que el imputado es E.D.C y que actuó junto a un cómplice, A.M, quien será acusado este lunes, luego de haber recibido atención médica y dado de alta horas más tarde.

Ambos varones son de una localidad de la provincia de Buenos Aires y, de acuerdo con lo que aseguraron testigos, viajan a San Martín de los Andes cada 4 meses, sin que se conozca el motivo.

El robo ocurrió a las 5:20, cuando la víctima, una mujer de 70 años que había sido atendida en la guardia del hospital, se perdió en su regreso al lugar en el que se hospedaba. Al no ser de la localidad, equivocó el camino y, en la esquina de Avenida Koesler y Felix Amador, pidió ayuda a dos varones, E.D.C y A.M, quienes le solicitaron que los llevara hasta el centro. Según la teoría fiscal, luego de hacerla circular por el casco céntrico, A.M extrajo un elemento similar a un caño de color negro y se lo apoyó en el cuello a la víctima, manifestándole que le iban a robar y que no le pasaría nada. Luego dejaron a la mujer en una estación de servicios, donde fue asistida. Pasados unos minutos, la policía observó un vehículo similar al descripto y se procedió a la demora de los imputados, que al momento del ingreso a la comisaría 23, tenían entre sus pertenencias tarjetas de crédito y documentos de la víctima y de su marido.

Tras describir el hecho, Gerez acusó a E.D.C por el delito de robo agravado por el uso de arma (artículo 166, inciso 2, primer supuesto, del Código Penal), en calidad de coautor. Esa misma calificación presentará hoy, cuando se le formulen cargos al coimputado.

Juicio directo y prisión preventiva

La asistente letrada explicó al juez que, a menos de 24 horas de ocurrido el robo, el Ministerio Público Fiscal contaba con pruebas suficientes como para realizar un juicio directo y pasar a instancias de condena y cumplimiento de pena de manera inmediata, pero que esa alternativa fue rechazada por la defensa. Por esa razón, Gerez pidió dos meses de plazo para completar la investigación y, debido a que el imputado E.D.C no tiene arraigo en San Martín de los Andes, solicitó la prisión preventiva por 30 días.

Explicó que “ninguno de los imputados es de la localidad, sino que son de José C. Paz (provincia de Buenos Aires), sin un domicilio concreto”. “Entiendo que si se los dejara en libertad no los encontraríamos nunca más y este proceso redundaría en una infructuosidad total”, agregó la asistente letrada, quien aclaró que ambos varones habían llegado a San Martín de los Andes el sábado a las 20, no consiguieron donde permanecer y “a las 5 am ya salieron a delinquir”.

El juez de garantías que dirigió la audiencia tuvo por formulados los cargos y coincidió en los riesgos procesales planteados por Gerez, por lo que luego de fijar el plazo de la investigación, impuso la prisión preventiva solicitada respecto respecto de E.D.C. Luego aclaró que en el caso de A.M, la situación se resolverá cuando se realice la audiencia respectiva, prevista para las próximas horas.