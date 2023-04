En plena sequía, la falta de agua en Kaleuche es acuciante y todavía no se completaron los requerimientos para avanzar con el acueducto

Los vecinos y vecinas del barrio Kaleuche están atravesando la estación más seca del año con muchos inconvenientes en relación con el abastecimiento de agua. El suministro que brinda el municipio a través de un camión que distribuye agua dos veces por semana, no da abasto, y quienes hasta estos días podían obtener agua de los pozos propios, hoy ya no tienen y no se pueden incorporar al recorrido del camión.

El acuciante problema que tienen los barrios más altos y sin prestación del servicio de la Cooperativa de Agua y Saneamiento, se ve acrecentado en Kaleuche por la gran cantidad de viviendas que se sumaron en los últimos años. Es habitual ver camionetas y autos particulares con tanques que llenan en el centro de la ciudad para poder hacer funcionar los servicios mínimos en una casa.

En este contexto, la esperanza de encontrar una solución definitiva al problema se desvanece a medida que pasa el tiempo y la posibilidad de avanzar en un nuevo acueducto para la ciudad, se aleja.

Hace dos años, el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA) comprometió un subsidio para desarrollar el proyecto del Acueducto Quilquihue-Los Robles con sistema de distribución de agua en Kaleuche. Sin embargo, los retrasos que se produjeron en la presentación de la documentación por parte del municipio, hacen peligrar la firma de este convenio.

Al día de hoy, y luego de muchas promesas, los vecinos y vecinas continúan esperando que se firme el último acuerdo de servidumbre de paso con un privado, para completar los requerimientos solicitados por el ENOHSA. Si bien los funcionarios municipales, expresan la “voluntad política” de hacerlo, el hecho concreto es que este documento aún no está y se pone en juego la posibilidad de conseguir el subsidio para tan anhelada obra.

En el día de hoy, las familias del barrio volverán a reclamar en el palacio municipal una respuesta favorable para avanzar con la solución del problema.