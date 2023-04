Vecinos de barrio Los Robles enojados y preocupados por los constantes ataques de perros a otras mascotas

El último fin de semana en el barrio Los Robles vecinos se comunicaron con RSM para visibilizar una problemática que no es solo propia de dicho sector de la ciudad, sino que es una constante por la falta de la aplicación de la ordenanza que tiene por “objeto regular la tenencia de animales de compañía dentro del ejido municipal, armonizando la convivencia de los mismos y las personas con los posibles riesgos para la salud, el ambiente y la seguridad de personas y bienes, y garantizando la protección debida y bienestar de los animales”.

Alejandro, uno de los vecinos afectados que hace tres años padece esta situación, comentó a RSM que “hay perros sueltos en el barrio que tienen dueño y otros que no lo tienen pero que son alimentados por vecinos aunque no los dejan entrar a su casa porque no son dueños, pero viven deambulando por las calles. Lamentablemente esos perros andan corriendo a los gatos del vecindario. Se juntan en manada y hacen desastres, de hecho el viernes por la mañana me mataron a una gatita preciosa que teníamos”.

No es la primera vez que que ocurre esto en dicho barrio, de hecho a una segunda mascota del vecino que denunció este ataque, casi corre con la misma suerte que la gata muerta. “Me lo rodearon entre cuatro perros y gracias a que es muy ágil logró zafar. Es impresionante como entre cuatro o cinco perros sueltos y otros con dueños, se acomodan para atacar”, indicó Alejandro.

“Acá el problema no son los perros, no tenemos nada contra ellos, sino con que Guardas Ambientales, a quienes llamamos hace días y no se hicieron presentes, puedan hacer su trabajo. Estamos entre varios vecinos del barrio juntando firmas para presentar en el municipio y en caso de no lograr que se atienda este problema, porque además de un gato, estos perros ya mataron una gallina y otros animales, denunciar a los funcionarios de dicha dirección a la Policía”, sostuvo el vecino.

RSM pudo además confirmar que los vecinos, cansados, indignados y preocupados por esta situación que viven desde hace un tiempo, están pensando en agarrar a todos los perros sueltos, cargarlos en una camioneta y dejarlos atados en la puerta de Guardas Ambientales, en Chacra 2. “Queremos que las autoridades pertinentes nos escuchen y nos den una solución. Es muy doloroso lo que nos pasa a las familias afectadas”, expresaron los vecinos.

¿Qué dice la ordenanza sobre la tenencia y protección animales de compañía?

Es una ordenanza más de las tantas que en la ciudad no se controla su aplicación. La misma reza de la siguiente manera: