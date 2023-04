Monín Aquín: “Yo milité en el antiguo MPN, cuando lo importante era la gente, mientras que hoy solo piensan en los funcionarios y los políticos”

La candidata por el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, Monin Aquin, hizo su cierre de campaña este jueves 13 a las 19 hs, en la esquina de Perito Moreno y Rivadavia, con la participación de un nutrido grupo de seguidores, vecinos y referentes de diversos espacios políticos. Inició su discurso haciendo referencia a que la política neuquina debe y tiene que cambiar.

“A nosotros nos interesa nuestra gente. La gente es nuestra pasión. Nos interesan los chicos que van a escuelas mal hechas, mal mantenidas y que se vienen abajo. Nos interesan los vecinos que tienen que recorrer quince kilómetros porque a nadie se le ocurrió que era necesario llevar el municipio a los barrios. Pierden vida y plata movilizándose para hacer trámites, no somos dueños del tiempo de la gente.

La candidata, que tuvo sus orígenes políticos en el Movimiento Popular Neuquino, expresó: “Rolo y yo somos neuquinos y ambos militamos en el antiguo MPN, cuando lo importante era la gente. Hoy lo importante para el MPN son los funcionarios y los políticos. Ellos son privilegiados mientras que la gente no tiene para vivir”, resaltó.

En el desarrollo de su discurso de cierre, hizo énfasis en su mayor escuela de gestión que fueron los ocho años junto Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. “¿Por qué hablo tanto de planificar, de descentralizar, de tener un gobierno moderno? Porque un gobierno moderno es el que está al lado y al servicio de la gente. Se acabó la historia de los políticos privilegiados! Con las reglas de juego del MPN nosotros no jugamos, no jugamos”, aseguró.

Habló también del sector turístico de San Martín que no tienen respuesta a sus necesidades, refiriéndose también a la situación de los caminos, los accesos, en un contexto en el que se busca traer más turismo. “Yo les pregunto para qué. ¿No sería mejor prepararnos para volver a ser un destino de calidad en serio? Hoy no somos un destino de calidad como lo éramos hace veinte años. No podemos serlo cuando los que vivimos acá no tenemos lo básico”, sentenció.

Finalmente, dijo que un gobierno moderno también es trasparente. Que cada acción de gobierno, cada peso invertido o gastado, debe estar al alcance del dueño del Estado, que es la gente. Y que no puede seguir siendo un misterio en que se gastan los fondos. “¿Acaso alguno acá no revisaba sus cuentas, en qué gasta su dinero cada mes? Como ciudadanos tenemos que empezar a mirar las cuantas del Estado municipal y tenemos que tenerlas al alcance de la mano”, culminó.