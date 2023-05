En un encuentro muy peleado, Zorros cayó ante Deportivo Roca por 1 punto

Luego de igualar en 93 en el tiempo reglamentario, Deportivo Roca venció en el “Primeros Pobladores” como visitante a Zorros Básquetbol 102 a 101 en un final más que cerrado. La experiencia y el rodaje del equipo rionegrino pesó para remontar un encuentro que lo tuvo abajo en el marcador 61 a 44 al terminar la primera mitad. Sánchez (28), Diez (16) y Berón (15) fueron los máximos anotadores del ganador, mientras que Djenderedjian (30) el goleador de Zorros y el partido; también sumaron Beltrán (22 y 11 rebotes) y Serna (21 y 10).

El partido tuvo dos mitades bien marcadas en favor de uno y otro equipo. Los primeros dos cuartos favorecieron a Zorros 27 a 19 el primero y 61-44 el segundo, es decir, Roca no solo no pudo en el cuarto inicial, sino que fue superado en los segundos diez minutos con un buen trabajo colectivo de los de Serna. La labor de la dupla juvenil Serna-Djenderedjian, más el aporte de López cerca del aro y el santiagueño Beltrán con lanzamientos de larga distancia o rompiendo hacia adentro, más porcentajes de dos elevados, marcaron una diferencia de gol en favor de los locales muy notoria. Roca a pesar del esfuerzo de Agustín Sánchez y la ayuda de Diez con algunos puntos y los tres triples que anotó Margosa viniendo desde el banco, no pudo contrarrestar la efectividad de Zorros que estuvo acertado desde todas las posiciones.

En la segunda parte el Depo salió con una actitud defensiva más agresiva, se cerró e impidió la penetración de Zorros y se jugó a permitir el lanzamiento externo de su rival que ya no estuvo tan fino como en la primera mitad. Encima empezó a descontar con un Sánchez imparable en la pintura más el aporte de Berón, García Barros y el criterioso Abadía en la conducción y tomando tiros seguros. En el tercer período a pesar de quedar cuatro abajo (61-47), Roca avisó que estaba para revertir la historia

El final fue doble a doble y ninguno de los dos se pudo despegar. Cuando quedaban menos de 4 segundos, ya sin Sánchez en cancha que salió por cinco faltas, Roca repuso 93-91 abajo y logró merced a un corte de Diez hacia el aro -en una jugada seguramente preparada en el minuto pedido por García-, igualar las acciones y forzar a un suplementario.

El adicional también fue muy parejo, pero en algún tramo se notó mucho nerviosismo en Zorros, mientras que el Deportivo Roca, sin que Zorros se la haga fácil, buscó tozudamente el aro rival, pero con más prolijidad que su oponente. En el cierre la última bola fue un contragolpe que Beltrán no pudo convertir y a pesar de quedar 9 milésimas por jugar para el local, no alcanzó y Roca se llevó un triunfo trabajoso y muy festejado por lo apretado del marcador.

El próximo encuentro de Zorros será el lunes 8 de mayo, cuando reciba a Unión de Río Colorado para cerrar la fase regular de este torneo que se inició hace poco más de tres meses. Una vez jugado ese partido se sabrá como serán los cruces entre el 5to y 12do. equipo de la zona. Los cuatro primeros deberán esperar rival que saldrán de los ganadores de los cruces comentados que se disputarán al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el mejor clasificado.

Fotos y contenido: Prensa Zorros Básquet