El CPEM. 57 busca respuestas a sus reclamos por la obra incompleta

Luego de conocerse la noticia del abandono de la obra que se venía realizando en el C.P.E.M. 57, los directivos y distintos integrantes de la institución, solicitan la finalización de la misma y remarcan que no obtuvieron respuesta a sus reclamos. Foto – Archivo RSM

La directora de la institución educativa, Daniela Chávez, dialogó con RSM Radio y comentó que nadie le ha podido brindar una respuesta a los reclamos realizados a la empresa que se estaba encargando de la obra. «Se inició en diciembre del 2021, la idea era construir dependencia y durante el 2022 se trabajó solo hasta junio por la veda climática», comenzó.

Para remarcar, la obra estaba destinada a edificar una Secretaría, Dirección y un baño. Esta empresa trabajó hasta la veda climática del 2022 y se comprometió, luego de la misma, a finalizar en febrero para poder empezar el ciclo lectivo 2023 con todo terminado. Cabe destacar que también se han colocado los aires frío/calor, porque aquella parte no cuenta con el suministro de gas.

En marzo de este año, trabajaron hasta cerca de fines del mes mencionado y luego no volvieron a acercarse a poner el punto final a la misma. En ese lapso, la institución ha sido víctima de robos de los materiales en reiteradas ocasiones, se han colocado cámaras de seguridad para un mejor control y en uno de los tantos hurtos, se pudo dar con el autor del hecho. Chávez comentó que es el Consejo Provincial de Educación quien delegó la obra a la empresa Conformar, la misma que realizó las construcciones de varias escuelas de nuestra localidad. «Nadie nos da una respuesta completa de por qué no vuelven, la empresa tiene un compromiso y nos remarcan que tienen que efectuar la actualización de un pago por la inflación», aclaró.

Por otro lado, declaró que desde la empresa les mencionaron que la obra se completó en un 98%, aunque manifiestan desde la institución que hay algunas cosas que no se han efectuado, como arreglos en el baño, más enchufes en las salas de Secretaría y Dirección y que falta culminar zonas del exterior. De las terminaciones más urgentes, se destacan la rampa para personas con discapacidad y el estacionamiento. «No nos corresponde a nosotros estar pendientes de una obra que es responsabilidad del CPE y el Municipio que también debe hacerse cargo», enfatizó.

Asimismo, remarcó que ya no hay tiempo que perder y que se necesita terminar la obra lo antes posible para que no se haga cercano al comienzo de una nueva veda climática. «Las escuelas no estamos enterados acerca de una nueva mesa técnica, no nos notificaron nada», atinó.

Por último, comentó que ya se han hecho las tareas pertinentes al mantenimiento de las calderas para no sufrir problemas con la calefacción en los próximos meses que comienzan a llegar los climas más fríos.