Despacho unánime al proyecto que implementa el alcohol cero al volante en toda la provincia

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho al proyecto que establece el “alcohol cero al volante” en toda la provincia. El objetivo es disminuir los elevados índices de siniestralidad con resultados fatales e implementar una campaña de concientización sobre seguridad vial. A la vez, en la reunión de hoy, el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) giró al recinto el pliego de la candidata a jueza de Cámara, Nancy Noemí Vielma.

La propuesta para implementar la “tolerancia cero” de alcohol en sangre para conducir cualquier tipo de vehículo implica la adhesión de la provincia a la ley nacional 27714 —modificatoria de la ley de tránsito, 24449- y la incorporación de un artículo a la normativa provincial en la materia, 2178. Dicho artículo expresa la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre.

La comisión emitió despacho unánime a la iniciativa –que unifica una propuesta del PDC y otra del FdT-, tras el pedido de integrantes de las agrupaciones Bien Argentino y Estrellas Amarillas durante la reunión. En efecto, Sandra Torres –presidenta de Bien Argentino- informó que, a partir de la implementación del alcohol cero en la capital neuquina, se redujeron los índices de siniestralidad en particular en la franja etaria de 15 a 29 años, al tiempo que aseguró que la legislación permitirá “terminar con la especulación” en relación a la medida mínima permitida de ingesta de alcohol para los conductores.

Informó que previo a la sanción de la ordenanza en Neuquén, la provincia llegó a alcanzar una cifra de 130 muertes anuales por incidentes viales, índice que fue descendiendo con la aplicación de la normativa municipal. Con la legislación en la materia, en los distintos niveles estamentales, “logramos que la seguridad vial sea una política de Estado”, por lo que Torres solicitó la aprobación de la propuesta. Ponderó la importancia de la figura del “conductor designado” y su efectiva aceptación en la comunidad neuquina, y aseguró que el mensaje no es no consumir alcohol sino no hacerlo en caso de conducir un vehículo.

A su turno, Mónica Pincheira de Estrellas Amarillas comparó la medida con la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados. En ese sentido, indicó que lo que está prohibido contribuye a los cambios de conductas y pidió por sanciones punitorias económicas elevadas en caso de incumplimiento de la ley.

Durante la reunión, los diputados y las diputadas debatieron sobre la pertinencia de incluir en la norma aspectos vinculados a la necesidad de crear un programa de concientización, determinar la afectación presupuestaria destinada al cumplimiento de la ley, convocar a los municipios a adherir y delinear, en la reglamentación, la asignación de recursos y/o insumos para la efectiva ejecución de los controles de alcoholemia en localidades del interior.

El despacho fue aprobado en forma unánime, y continuará su tratamiento parlamentario en la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).

En otro orden y al inicio de la reunión, el cuerpo aprobó el pase al recinto del pliego de Nancy Noemí Vielma, candidata a jueza de Cámara, correspondiente a la Cámara provincial de apelaciones, con asiento de funciones en San Martín de los Andes. Lo hizo por mayoría, con el voto positivo de todos los bloques a excepción del PTS-FIT, y tras la entrevista de rigor que la comisión les realiza a postulantes que resultaron ganadores de concursos del Consejo de la Magistratura.

En su alocución, Vielma se refirió a los inicios de su carrera profesional de abogada, la que ejerció desde principios del ’90 hasta el año 2007, ocasión en la que participó de lo que fue el segundo concurso que realizó el Consejo de la Magistratura tras su creación. Desde entonces, ejerce como jueza de segunda instancia en Cutral Có –su ciudad natal-.

La funcionaria judicial aclaró que el cuerpo colegiado de jueces para el interior de la provincia tiene injerencia en las II, III, IV y V circunscripciones judiciales. “La Cámara es una sola” aseguró, al soslayar que por tal motivo se presentó al concurso con sede en San Martín de los Andes, a pesar de residir en Cutral Có. “El juez de Cámara tiene expedientes de cada una de esas cuatro circunscripciones e interviene en todas las causas que lleguen al grado de apelación de los diferentes juzgados de la provincia”, explicó.

Vielma fue consultada por su opinión en relación a la reforma procesal civil impulsada en la Legislatura. En ese sentido, se pronunció a favor de la división de los Códigos, uno de Familia y otro Civil, en tanto para los procedimientos en el fuero de familia rigen los principios de “oficiosidad” y debe prevalecer el interés superior del niño, niña o adolescente, mientras que en material civil el régimen es “dispositivo”, es decir, “los dueños del proceso son las partes” y el juez resuelve en función de las pruebas que estos le presenten durante el proceso. “En familia es diferente” aseveró, y ejemplificó que “cuando me toque intervenir en familia, si tengo que llamar al Ministerio de Desarrollo Social para ubicar a una persona que tiene niños, lo hago”.

A la vez, pidió que “la reforma se haga desde la Constitución Nacional”. En esa línea, explicó que los preceptos originarios de la carta magna nacional derivaron de los principios regulatorios del derecho de EEUU, mientras que los principios de la Constitución provincial devinieron de las corrientes europeas, ligadas al régimen inquisitivo. “Que no quede divorciado” el Código de los preceptos de la Constitucional Nacional, sintetizó.

La magistrada también fue consultada por la procedencia de los amparos judiciales, ocasión en la que indicó que rigen para ello el principio de “tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia”. En ese sentido, se inclinó por la presentación de amparos “al juez que está, de la materia que sea”, para que tome la medida cautelar y que después lo remita al juez con competencia en la materia. Ante una situación de urgencia no pueden los funcionarios judiciales detenerse a evaluar si son o no competentes, resumió Vielma.

Finalmente Vielma aseguró que no tiene constancia de que, en el marco de la reforma procesal civil, se busque avanzar en la disolución de las figuras de las Defensorías de los derechos del niño, niña y adolescentes, y en efecto se pronunció en contra de su anulación y destacó su desempeño. “Que exista una reforma procesal en familia pero no que se disuelvan las defensorías” en cuestión, sintetizó la candidata a jueza de Cámara.< div>Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Carlos Sánchez, Andrés Peressini, Ludmila Gaitán, Lorena Abdala, Darío Peralta, Soledad Martínez, Karina Montecinos, Carlos Coggiola y Andrés Blanco.