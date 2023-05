Vóley: Habrá partidos el viernes, sábado y domingo en La Liga de Vóley Bariloche con participación sanmartinense

Durante viernes, sábado y domingo se disputará una nueva fecha de Vóley de la Liga de Barilche en instalaciones del Bariloche Vóley Club. Con la presencia de equipos de Gigantes de Dina Huapi, Municipalidad de San Martín de los Andes, Asociación Deportiva Centenario, Amigos de los Andes, Atlas Vóley de Lago Puelo y Carpinteros de Villa la Angostura, se disputarán 56 partidos en total.

La fecha que comenzará el viernes estará reservada para primera y segunda damas, sub 18, sub 16 y sub 14. En caballeros la actividad será para primera y segunda caballeros sub 16 y sub 18. El viernes todo será desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. El sábado las actividades comenzarán a las 13 y culminarán pasadas las 22 horas y el domingo los partidos comenzarán a las 9 y todo cerrará pasadas las 21 horas.

Por el lado de la máxima categoría Amigos de los Andes se medirá en la primera jornada ante ADC de Centenario y más tarde será el turno de Atlas Vóley de Lago Puelo. El domingo el rival será en el equipo barilochense de Ayekan8.

Los juveniles sub 18 de la Escuela Municipal de SMA también tendrán tres encuentros, que tendrán como rivales BVC Azul y ADC el sábado y al día siguiente será la revancha con el equipo de Centenario.

Fuente: Prensa Liga Vóley Bariloche