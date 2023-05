¿Por qué no hubo recolección de residuos este fin de semana? ¿Volverá a pasar?

Cerca de las 12 horas de ayer, lunes, desde el municipio se informó que se normalizaba la recolección de residuos que afectó a nuestra ciudad el fin de semana largo. No es la primera vez que los canastos de las viviendas y los depósitos comunes se colman de bolsas de basura en todos los barrios de San Martín de los Andes. Sin embargo, en esta oportunidad no estuvo involucrado oficialmente el gremio aunque el origen es una demanda de tipo salarial.

Desde la jefatura de recolección, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos indicaron que el titular del área, Alfredo Muñoz, había informado que no se iban a pagar más de 40 horas extras mensuales y esto afecta los trabajos que se realizan los feriados.

“Los trabajadores y trabajadoras de la recolección venían trabajando bien, pero al tener un límite en las horas y no tener la garantía de que se las iban a pagar, no salieron a trabajar. No fue un paro ni nada gremial”, indicó Héctor Lagos, jefe de Recolección. También explicó que en el día de ayer, en una asamblea se aclararon los inconvenientes y volvieron a trabajar normalmente por el turno tarde y en la noche, mientras que este martes continúan desde muy temprano tratando de normalizar los recorridos diarios.

Si bien no hubo una explicación oficial al respecto, al parecer a último momento, se confirmó el pago de la horas extras, pero los trabajadores del área no tenían garantías de su cumplimiento. “Se sintieron usados por el secretario de Obras Públicas”, explicó Lagos.

Después del resultado electoral provincial, con el que el oficialismo vio interrumpida la continuidad en la administración pública, se conocieron diversos recortes presupuestarios y sobre todo extrapresupuestarios, en la mayoría de las áreas de gestión gubernamental. Esto se trasladó a diversos Estados municipales, que, cómo sucedió en San Martín de los Andes, durante el mes de mayo, tuvo un retraso significativo en el pago de sus sueldos y, sobre todo, reducción de recursos, que entre otras cosas afectaron las horas extras.