Reconocen una deuda “estructural y no corregible” en el ISSN pero necesaria de fondos urgentes

La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) recibió este martes al administrador general del ISSN, Néstor Martín, en el marco del proyecto que busca habilitar, de manera excepcional, el uso de parte del dinero del fondo anti-cíclico para financiar el déficit de la caja jubilatoria estatal y afrontar los vencimientos de deuda hasta fin de año. “El déficit es estructural y no corregible”, aseguró Martín en la reunión ante los diputados y las diputadas que recibirán la semana que viene a consejeros y dirigentes gremiales que así lo solicitaron mediante nota a la presidencia del cuerpo, Liliana Murisi (MPN).

Martín informó que el ISSN cuenta con 221.408 afiliados, de los cuales 31.302 son beneficiarios del sistema previsional -jubilados, pensionados y retirados- y 87.712 aportantes activos. Dichos números arrojan una relación activo-pasivo de 2.8, es decir que se necesitan casi tres activos para cubrir el haber jubilatorio de un pasivo. Esta tasa de sostenibilidad, “que significa un gran esfuerzo para los activos” y que de deteriora cada vez más a lo largo de los años, era del 3.53 en el 2015, según ejemplificó el titular del ISSN, tras indicar que “constituye la principal causa del déficit de la caja previsional, que alcanzará los 27.841 millones de pesos, según lo proyectado en el presupuesto 2023, lo que arroja un promedio de 2.300 mensuales”.

Otro de los motivos del “progresivo y estructural” déficit es que los haberes de los nuevos jubilados son mayores a los haberes de los pasivos ya fallecidos, mientras que otra razón es que los haberes promedio de las jubilaciones son mayores a los sueldos promedio de los aportantes. Martín también manifestó que los acuerdos salariales del sector público y la entrada en vigencia de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo incrementan los egresos de la caja, así como también agentes municipales que se “saltean la carrera” administrativa y alcanzan jubilaciones con los máximos escalafones para acceder a jubilaciones más elevadas o profesionales que se incorporan al ISSN en los últimos años como part time para acceder a una jubilación no privada.

En este sentido, además expresó que estas situaciones constituyen “desvíos” al normal funcionamiento del ISSN y calificó de “política” la herramienta que le dé solución al menos a corto plazo ya que “los sistemas de reparto son todos deficitarios”. En este punto, criticó la falta del envío de fondos desde la ANSES que le corresponden por ley al ISSN y aseguró que tras intentar reiteradas veces un contacto oficial, elevó la causa a la Fiscalía de Estado. “Es una discriminación a la provincia”, que -de las 13 que no transfirieron sus cajas-, constituye junto con Chubut y Tierra del Fuego, las únicas tres que no obtuvieron financiación por parte de la ANSES.

Martín también rechazó como posibilidad para hacer frente a los números en rojo la modificación de la edad requerida para acceder al beneficio de la jubilación, en tanto “no tiene un impacto inmediato” en las cuentas y el “déficit estructural seguirá existiendo”. Hay que “encontrar fondos de financiación”, opinó como alternativa, y mencionó por caso la situación de Entre Ríos, cuya caja de jubilaciones se financia con la renta general anual.

“Es un déficit no corregible”, aseguró tras valorar que la asignación de los recursos del Fondo de Estabilización permitirá frenar el movimiento de recursos de una caja a la otra para afrontar la situación, lo que redundará en mejores condiciones “de negociación” en la caja asistencial para el pago a término de las prestaciones. En relación a estas, aseguró que, si bien están demorados, la deuda “no es significativa” por lo que no acrecienta de forma considerable el déficit total.



Mencionó que son tres las principales fuentes con las que afrontaron hasta el momento la situación “estructural deficitaria”: transferencias inter-cajas (de la asistencial a la previsional), la contención del gasto al interior del organismo y aportes no reintegrables por parte del tesoro provincial. Estos últimos alcanzaron los 4.274 millones en el 2022. Se trata de los “tres pilares que sostienen el sistema jubilatorio”, enfatizó Martín quien aseguró que, al inicio de la gestión, la deuda era “mucho más importante que esta” y ponderó así “las acciones fundamentales del gobernador” en tales circunstancias, tales como el aumento de los aportes y contribuciones para la jubilación.

La situación deficitaria de la caja previsional arrojó problemas así al interior de la caja asistencial, evidenciándose en atrasos en los pagos a proveedores y prestadores y en el incremento de su deuda interna. En efecto, la contadora general Valeria Ovadilla, mencionó que el total de la deuda vencida -es decir, ejecutable- a la actualidad es del orden de los 3.828 millones de pesos, mientras que la no vencida asciende a 4.932 millones de pesos, lo que arroja un total de 8.760 millones de pesos en rojo.

Al respecto, Martín indicó que, si bien existe demora en la cancelación a proveedores y prestadores, así como también deuda impositiva, “constituye una deuda razonable” que no repercute en los números en rojo de la caja previsional y calificó de “cualitativo y no de cuantitativo” dichos atrasos, en tanto no se abonan intereses, pero sí “afecta la calidad” de las prestaciones y en las negociaciones con los profesionales de la medicina que atienden con la obra social de la provincia.

Tanto Martín como Ovadilla sostuvieron que las contribuciones atrasadas por parte de organismos del Estado, que rondan los 400 o 500 millones de pesos aproximadamente, “no son significativas” en el total de la situación deficitaria, así como tampoco las denominadas jubilaciones excepcionales, que representan el 0.59% del total del déficit.

A su turno, la directora de prestaciones de jubilaciones y pensiones, Sonia Grisolía también se refirió a evolución de la relación activos-pasivos como “una de las principales causas del déficit” y mencionó por caso que al año se jubilan un promedio de 1500 personas. Se refirió también al promedio de la jubilación que paga la caja previsional provincial, que es de 466 mil pesos.

Si bien presenciaron la exposición de las autoridades del Consejo de Administración del ISSN consejeros gremiales y ejecutivos, la comisión los recibirá el martes que viene, tal lo solicitado en una nota firmada por dirigentes de ATEN, ANEL, SEJUN, SIPROSAPUNE, FAEN y UPCN.

Estuvieron presentes en la reunión de comisión: Liliana Murisi, Carlos Sánchez, Maximiliano Caparroz, Lorena Abdala, Carina Riccomini, Raúl Muñoz, Mariano Mansilla, César Gass, Lucas Castelli, Blanca López, Luis Aquín, Andrés Peressini, Soledad Martínez, Andrés Blanco, Darío Peralta, Leticia Esteves y Lorena Parrilli.