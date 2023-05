“Si no pagan en tiempo y forma, el miércoles 7 habrá paro de colectivos”, sostuvo Más

En las últimas horas, a nivel nacional, se prorrogó la conciliación obligatoria hasta el 12 de junio, que tiene a los trabajadores nucleados en el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en conflicto con los empresarios, ya que vienen solicitando un aumento en sus salarios desde hace un tiempo sin ninguna respuesta favorable. Foto: RSM

Mientras transcurre esta situación a nivel nacional, en San Martín de los Andes, los trabajadores de la empresa Expreso Los Andes, muestran su disconformidad, no solo por los salarios bajos, sino porque a nivel local, cobran sus haberes con días de atraso.

“Venimos con los reclamos desde hace un tiempo, pero estamos indignados de sentarnos a charlar y a tomar mate en una mesa y no se resuelva nada, porque lamentablemente siempre pasa lo mismo. Ahora nos dan una prórroga de 10 días más, con una conciliación donde no sabemos si el tema se resuelve o no. A eso hay que agregarle que si nosotros no cobramos nuestros haberes el 4° día hábil del próximo mes, tomaremos una medida directa con un paro”, sostuvo Marcelo Más, delegado de UTA San Martín de los Andes.

Cabe señalar que en el acuerdo contemplado entre el Ejecutivo municipal y la empresa Expreso Los Andes, los trabajadores deben cobrar sus haberes el 4° día hábil de cada mes. Claro, que la empresa cuando no cumple con ese acuerdo, aduce que el municipio no transfiere los fondos, por lo que no tiene dinero para pagar.

En ese sentido, Más fue claro, “si los sueldos no están depositados el martes 6 de junio, desde las 0 horas del miércoles 7 estaremos tomando la medida de fuerza”.

El reclamo de los trabajadores en todo el país es claro, vienen solicitando un aumento en sus salarios con un importe retroactivo desde hace cuatro meses y no tienen ningún tipo de respuesta. “Todos saben que los sueldos pierden valor, cuatro meses sin abrir paritarias es mucho tiempo. La canasta básica aumentó y no tenemos actualización. En San Martín de los Andes a eso se le suma que venimos cobrando los días 9, 10 o 12 y no podemos seguir aguantando esto. Nosotros buscamos la paz social, pero de esta manera es difícil, es un problema detrás de otro. Desde hace años que esperamos que la situación se resuelva, pero aún con el cambio de los acuerdos, no mejora. Ahora la excusa de la empresa es que el Ejecutivo no les deposita el dinero y por eso no nos pagan, así es difícil”, expresó el gremialista.

Los trabajadores buscan que además del aumento de sus haberes, se cumplan los acuerdos previamente firmados, eso significa que cobren el 4° día hábil de cada mes. Esto no viene ocurriendo, de hecho, según Más, “el mes pasado cobramos con dos días de atraso. Por eso quiero reunirme con el intendente para charlar con él y con la gente de la empresa, pero sin tener un gerente, así es difícil”.

Vale mencionar que hoy por hoy, el piso base que un trabajador del transporte público tiene es de 342 mil pesos. Lo que reclaman es poder tener un aumento de 20 mil pesos, y 32 mil pesos por única vez no remunerativo. Ese es el reclamo puntual que los trabajadores vienen intentando obtener en cada audiencia en el Ministerio de Trabajo, bajo esta conciliación obligatoria.

“Para nosotros es muy difícil tomar una medida de estas donde sabemos que afectamos a muchísima gente, que tiene que ir a trabajar, a la escuela y demás. Los malos de la película terminamos siendo nosotros, por eso uno cree que mientras se siga dilantando la negociación, la medida de fuerza se va a implementar”, expresó Más.