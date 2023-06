Gutiérrez contra el BCRA: “Es una nueva injusticia y una nueva falta de respeto”

El gobernador Omar Gutiérrez se refirió hoy en duros términos a la resolución emitida ayer por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que determinó que a partir del 2 de junio las provincias deberán afrontar las deudas nominadas en moneda extranjera con sus propios dólares. “Es una nueva injusticia y una nueva falta de respeto”, aseguró el mandatario, e informó que el ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons, ya está en comunicación con los ministros de Economía de las otras provincias.

Indicó que la medida duplica el valor del 60% de las deudas dolarizadas de las provincias. “Hay que conseguir el doble de pesos para comprar cada dólar y hacer frente a ese 60%. Quiere decir que si hay que pagar en dólares 100 millones de pesos, ahora vamos a tener que pagar 200 millones de pesos”, explicó.

“Es una medida inesperada, que se traduce una vez más en distorsión y falta de respeto a las economías y políticas provinciales, porque a nosotros se nos sigue liquidando la producción hidrocarburífera, que tiene un alto componente dolarizado, a tipo de cambio oficial”, señaló.

“Nuestros ingresos están atados al tipo de cambio oficial, tanto en los precios internos de venta de petróleo y gas, como también la venta externa, porque se nos liquidan todas las exportaciones a tipo de cambio oficial, que no ha sido modificado. Pero ahora el 60% de las deudas dolarizadas que tienen las provincias tienen que pagarlas con un tipo de cambio similar al blue”, explicó.

Recordó que “si Neuquén no hubiese tenido este desarrollo de Vaca Muerta el año pasado el país no hubiese tenido gas ni energía para las industrias, los comercios, los domicilios. Fue la provincia del Neuquén la que generó la transformación con consensos y acuerdos y diálogos -que es lo que le falta a la gobernanza nacional- transformando recursos en riqueza. Entonces, verdaderamente lo vemos con mucha injusticia”.

Imposibilidad de reestructurar la deuda en ese plazo

Gutiérrez señaló además que la intención del gobierno nacional de que las provincias reestructuren sus deudas en moneda extranjera es imposible de llevar a cabo en el plazo que se pretende imponer.

“Casi todas las provincias tienen alguna deuda en dólares. Reestructurar una deuda en dólares, o sea, reestructurar deudas en el mercado internacional, no lleva menos de ocho meses. Se plantea como objetivo que al 18 de julio hay que presentar a la autoridad de control del Banco Central la reprogramación de las deudas provinciales. Es imposible, imposible reestructurar deudas al 18 de julio”, aseveró.

Dijo que “se puede plantear un eje, el lineamiento general, la hoja de ruta, pero hace tres años que reestructuramos las deudas. Yo me pongo en el lugar de los inversores en este momento y en la inestabilidad y la inseguridad que genera. No se pueden cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana con esta contundencia y con esta profundidad, porque no es que va a impactar en un año, en dos, o en tres o cuatro años: hoy impacta”.

Recordó que la última reestructuración de deuda en dólares se hizo hace tres años. “para que el Estado Nacional reestructure sus deudas nacionales fue necesario que las provincias nos encolumnemos y nos alineemos en la reestructuración de nuestras deudas provinciales”, pero que en ese momento “fue motivo de un diálogo, de un consenso, de un acuerdo”.

Esto permitió “cierta capacidad de oxígeno y de aire a partir de ciertos incentivos, estímulos, que se plantearon para que se establezca el canje. Los tenedores, para una reestructuración de deuda piden nuevas zanahorias, nuevos estímulos y nuevos premios, si no se quedan con el papel que ya tienen”. “Atento que hace tres años que hemos hecho la reestructuración, hoy no tenemos muchas posibilidades de establecer nuevos incentivos a esa reestructuración”, concluyó.