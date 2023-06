El transporte público en San Martín cada día presenta más problemas

El transporte público de pasajeros en nuestra ciudad presenta cada vez más inconvenientes, no solo para realizar el servicio, sino porque hay más pasajeros y se recauda menos, algo insólito, pero que lo dejó en claro días atrás el propio delegado de UTA San Martín de los Andes, Marcelo Más.

Una muestra de la situación que tienen los colectivos y los problemas que presenta la empresa es lo que ocurrió este domingo por la tarde, cuando una unidad de la empresa quedó varada sobre calle Perito Moreno por falta de combustible. No es la primera vez, de hecho este sábado por la noche en el barrio Kumelkayén otra unidad debió quedarse en el lugar también por falta de combustible.

“Si no es porque se quedan sin combustible se rompen. Últimamente parece que la empresa no solo no invierte en las unidades, sino que tampoco repara en el hecho de saber cuánto gasoil tienen los colectivos, porque los choferes avisan que se queda la unidad y ahí nos dejan”, expresó un usuario.

RSM pudo averiguar que por el momento no están llevando combustible a la base de la empresa, por lo que las unidades, una vez que terminan su recorrido, son llevadas por personal de guardia ubicada en la terminal de ómnibus, hasta la estación de servicio de la Vega para recargar gasoil y así poder volver a retomar el servicio. En algunas oportunidades, son los propios choferes cargando gasoil.

El tema, es que la distancia y los kilómetros recorridos para cargar combustible, son contabilizados. El problema radica que de acuerdo al contrato vigente, negociado por el Ejecutivo local y aprobado por el Deliberante, a la empresa se le debe abonar un monto mensual por kilómetro recorrido. Lo lógico es que ese kilómetro recorrido sea por prestar el servicio y no por cargar combustible. Pero al no tener un control sobre eso, se abona en todo tipo de concepto.

Otro de los inconvenientes que se presentan, confirmado por el propio delegado de UTA, es que desde que terminó la pandemia por Covid, cada vez más pasajeros utilizan el transporte de pasajeros. “Desde la pandemia se triplicó la cantidad de pasajeros y la recaudación es siempre la misma. Acá falta un control para saber lo que se recauda y la cantidad de pasajeros que se traslada”, indicó Más.

Hace ya algunas semanas, el propio concejal Santiago Fernández, había comentado sobre esta situación y la necesidad de incorporar en el servicio inspectores que controlen, no solo la cantidad de pasajeros que llevan las unidades, sino también que cada pasajero abone su boleto correspondiente.

“La mayor parte de lo que recauda la SUBE es lo que va destinado al pago de salarios. No hay control de lo que se recauda, después la empresa aduce que no tiene dinero para pagar los sueldos, pero si no llevan un control, nunca van a saber. La empresa es la que tiene poner los inspectores para los controles correspondientes, más allá del acuerdo y el contrato vigente que mantiene con el municipio. El Ejecutivo se hace cargo de la parte económica, pero quien debe cuidar la economía es la propia empresa, ellos deben poner los inspectores, pero no hay siquiera un gerente local, nosotros no tenemos comunicación con la empresa desde hace años”, cerró diciendo Más.

Hoy por hoy no existe control alguno si un usuario común abona el boleto que debe o si paga como estudiante o jubilado. La realidad es que al no haber control, hay un desfasaje notorio que pone en discusión si la necesidad de inspectores es necesaria o no.

Vale aclarar también que hoy San Martín de los Andes paga un boleto de los más caros del país. Desde el 21 de mayo el costo del pasaje es de $149,83. Durante la semana el estudiante primario abona un pasaje de $40,45, mientras que el pasaje del estudiante secundario cuesta $50,95. En tanto el estudiante terciario y/o universitario abona un total de $110,65. Los fines de semana, feriados y vacaciones el boleto estudiantil secundario, cuesta $110,65. Los jubilados y pensionados: $102,47 . A éstos últimos se aplicará el beneficio del sistema SUBE.