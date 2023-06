SFB Chalecos y camperas: la fábrica sanmartinense de confianza para abrigarte este invierno

De la mano de Anita Abarzua, SFB se instala en la ciudad como la marca de diseño oficial de buzos, chalecos, camperas y bolsos materos, hechos por y para sanmartinenses. Fabricados a pedido, cada pieza es única y a medida.

Oriunda de aluminé, desde los 12 años que Anita vive en San Martín de los Andes. Estudió costura en Cepaho, donde ahora se encuentra el Ciart n°5, cuando tenía 15 años, y desde entonces sigue enamorada del oficio: “Estudié corte y confección ahí y me encantó. Después trabajé en muchas cosas hasta que pude dedicarme a lo que me gusta: los chalecos y las camperas. También fabrico muchos buzos”, detalló.

“Hace muchos años que costuro. Antes trabajaba para muchos diseñadores de acá. Hace dos años, pude emprender y me dediqué a lo mío solamente. Si bien fabrico piezas hace mucho, antes no me daban los tiempos para hacer mis diseños. Cuando pude comprar mi primera máquina industrial empecé a trabajar por mi cuenta. Gracias a dios, cada vez se hace más conocida la marca, porque fabrico todo a medida y eso a la gente le gusta”, expresó Abarzua.

En SFB todos los pedidos se realizan con anticipación y con seña previa. Se puede contactar a Anita a través de su cuenta de instagram (@_s.f.b_chalecos) o por teléfono al 2944668039. Su taller se encuentra en el barrio El Arenal y en su red social se pueden ver todos sus trabajos: buzos, chalecos y camperas a medida, con logos de trabajo o escudos, para grandes o chicos, y bolsos materos.

Fotos: Leo Casanova.