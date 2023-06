Sandro Badilla sobre el espacio cubierto en la zona de arribos: «Estamos trabajando para empezar lo antes posible»

Luego de la preocupación de varios organismos que realizan trabajos de turismo en nuestra localidad por la demora en el inicio de las obras en el Aeropuerto Chapelco, se conoció que se encuentran trabajando desde distintos sectores de la provincia para comenzar lo antes posible. Foto: Gentileza

En una entrevista con RSM Radio, el ministro de Turismo de Neuquén, Sandro Badilla, remarcó que se encuentran trabajando para dar inicio a las obras que se harán en el Aeropuerto Chapelco. »Estamos trabajando para comenzar estas obras lo antes posible», comenzó. Los trabajos a ejecutar, son el armado de un espacio cubierto y otro semicubierto para la zona de arribos del establecimiento que comparten Junín y San Martín de los Andes. Por su parte, remarcó loa importancia de poder contar con esta infraestructura. «Son obras necesarias para poder acompañar el crecimiento del turismo en toda la provincia de Neuquén», declaró.

En cuanto a una fecha estimativa, el ministro evitó arriesgar un día exacto, mencionando que se va a determinar más adelante. Lo cierto es que cuando anunciaron estas obras, se esperaba que estuvieran listas para el inicio de la temporada invernal y se sabe que el 3 de julio arribará el primer vuelo de la aerolínea low cost, Jet Smart, y aún no han iniciado con la estructura. Otro dato importante es la cantidad de pasajeros que recibe el aeropuerto, que junto con el de la capital neuquina es el que más turistas recibió en lo que va del 2023. «Este año vamos a tener récord de frecuencias en los aeropuertos, por ende vamos a superar el récord de pasajeros», comentó el ministro.

Además, declaró que las obras a realizar deben hacerse de manera urgente para poder brindar un mejor servicio a quienes visiten la provincia. En cuanto a una nota que mantuvo RSM Radio con el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, hace una semana, había declarado lo siguiente respecto a los trabajos a realizar: «No tuve la oportunidad de visitar el aeropuerto, en los próximos días voy a estar recorriendo para observar los avances», enfatizó.

Esta demora trajo preocupación en la Asociación de Agencias de Turismo y un integrante de la misma, reiteró que en varias oportunidades no se habían cumplido los plazos estimados y lo definió de la siguiente manera: «Estamos yendo contra una pared y no estamos haciendo nada al respecto, hay falta de planificación hacia el futuro y es la clave para no estar detrás de la demanda de la gente»