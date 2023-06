Las rutas de la región con hielo “y Vialidad no aparece”

Por más que el pronóstico meteorológico anunciaba posibles nevadas y descenso de la temperatura, no se distribuyó líquido fundente y por la mañana de hoy los conductores de los barrios más altos sufrieron las consecuencias. Los reclamos de los vecinos no se hicieron esperar: “La gente de Vialidad no aparece. Llamamos por teléfono y no nos atienden”.





Desde temprano se pudo ver una larga fila de vehículos tratando de descender o ascender por las cuestas cubiertas de hielo producto de las precipitaciones de ayer, y las bajas temperaturas. En la zona de asfalto de la Ruta 62, por donde transita el transporte urbano de pasajeros, muchos quedaron a la vera del camino, esperando que con el sol, parte del hielo se derritiera.

Todos los años se vive la misma situación ya que solo se distribuye líquido fundente después de las primeras heladas. Y esta tarea queda a cargo del municipio ya que el personal de Vialidad Provincial ni aparece.

Se reciben los informes del estado de los caminos pero las camionetas de vialidad no salen de los galpones. No solo no se realizan las tareas de mantenimiento, sino que al momento de trabajar sobre la formación de hielo, terminan delegando la tarea al municipio.