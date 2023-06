Legisladores proponen usar fondos del FEDeN para afrontar el déficit del ISSN

La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) emitió este martes por la tarde tres despachos que facultan, de manera excepcional, al Ejecutivo provincial a utilizar recursos del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN) para afrontar el déficit del ISSN. Según dijo la titular del cuerpo, Liliana Murisi (MPN) al inicio de la reunión, con los despachos aprobados, se prevé su tratamiento en la sesión de mañana.

Si bien el despacho por mayoría mantiene la redacción original elevada por el Poder Ejecutivo en relación al destino de los fondos, al ISSN y/o al pago de los servicio de deuda pública provincial, se hicieron modificaciones en cuanto al mes desde el que podrán disponerse tales fondos –que será a partir de mayo y no de junio- y a la vigencia de la medida, que en lugar de ser factible de prórrogas automáticas, será hasta diciembre del 2027.

La propuesta se convirtió en despacho por mayoría con 10 votos afirmativos, aportados por los bloques del MPN, Juntos, Up-FR, Siempre, Avanzar, MAV y por Leticia Esteves de Juntos por el Cambio y Mariano Mansilla del Frente de Todos.

En relación al posible uso para deuda pública, Murisi remarcó que se ejecutará en la medida en que se mantenga la no disponibilidad de dólares en el mercado único y libre de cambio para atender servicio de la deuda en moneda extranjera, resolución dictaminada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que les limita a las provincias el acceso a dólares para el pago de futuros vencimientos de deuda.

Dicha medida del gobierno nacional y “la necesidad financiera” del ISSN hacen “prioritario dar esta herramienta al Ejecutivo” provincial, enfatizó Murisi tras recordar que la iniciativa se analizó durante un mes en la comisión, con la participación de los administradores del ISSN, dirigentes y consejeros gremiales, y representantes de jubilados.

Al justificar su voto favorable al despacho por mayoría, Mariano Mansilla (FdT) aseguró que “no podría votar en contra de un proyecto que beneficia a los trabajadores” a pesar de no acordar con el uso de los fondos para el pago de la deuda. “Acá el empleador decide asistir el déficit” y esa es una medida saludable, aseguró el legislador luego de remarcar que, a su criterio, la caja del ISSN debiera ser administrada por el plantel trabajador y no por el empleador.

Desde las bancas del PTS-FIT y FIT mocionaron la consideración de un despacho propio, el que finalmente fue aprobado por minoría con el único voto de la diputada Blanca López (FIT), en tanto Andrés Blanco (PTS-FIT) no forma parte de la comisión y no puede votar. Dicha propuesta, según explicó Blanco, destina los fondos del Feden a afrontar el desequilibrio financiero de la caja previsional de los estatales, pero no al pago de la deuda pública. En efecto, calificó de “inconducente” que se “enganche” el pago de la deuda a una posible solución a los números en rojo del ISSN.

A su turno, el diputado Darío Peralta (FdT) también presentó una redacción alternativa, que desvincula el uso de recursos al pago de los vencimientos de deuda, tal como lo sugirieron los dirigentes y los consejeros gremiales, según dijo; y destina un 40% de los fondos del Feden al desequilibrio financiero del ISSN y el resto a afrontar problemas en materia de salud, educación, acceso a la tierra y transporte público, dejando incluso un porcentaje para ahorro. “Esa es la primera deuda que tenemos que atender como Estado”, sentenció, tras asegurar que la propuesta del Ejecutivo “tira por tierra el Fondo, es lo mismo que derogar la ley que lo creó”.

Además, puso en duda que la provincia no acceda a los dólares del BCRA para el pago de sus próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera -a partir de la jurisprudencia que sentó la demanda de la provincia de Córdoba- por lo que cuestionó la celeridad del tratamiento.

El despacho fue votado por minoría, con el voto favorable de Peralta y de su compañera de bloque, Lorena Parrilli.

Por su parte, el diputado César Gass (JC) recordó que presentó un proyecto similar pero, al no haber tomado estado parlamentario aún, mocionó un despacho en minoría con los principales lineamientos de dicha iniciativa: destino de los recursos hacia el ISSN y el pago de vencimiento de deuda, creación de una comisión de control del manejo de los fondos y ampliación de los agentes beneficiarios del “salvataje”, según dijo. En ese sentido, pidió una semana más para su tratamiento y la convocatoria al sector de la construcción que, según vislumbró, también se verá imposibilitado de pagar salarios y compromisos a corto plazo. “Hagamos una ley general y no un parche” con alcance para solo un sector, solicitó el legislador. Finalmente, su propuesta no obtuvo votos por lo que fue desestimada, en la medida en que él no puede votar por no integrar la comisión.

Ambos despachos fueron elevados al recinto para su tratamiento en sesión.