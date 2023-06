Por la neblina del lunes, un vuelo de Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer escala en Bariloche

El pasado 12 de junio, una neblina se hizo presente en San Martín de los Andes y un vuelo que tenía como destino de arribo a nuestra localidad, tuvo que hacer escala en Bariloche porque las condiciones no estaban dadas para aterrizar en el Aeropuerto Chapelco. Foto: Gentileza

Una pasajera del vuelo que debía aterrizar a las 10:30 en nuestra localidad, manifestó que una vez que el avión aterrizó en la ciudad de Río Negro, les informaron que por la neblina no arribaron en el Aeropuerto Chapelco.

Es sabido que la empresa cuenta con un sistema denominado Carta de Aproximación, que permite a los pilotos tener un panorama de la pista y los ayuda cuando las condiciones climáticas no son las adecuadas. En esta ocasión, pese a contar con este instrumento, el piloto optó por hacer una escala en la localidad rionegrina porque consideró de riesgo el aterrizaje en el destino correspondiente.

Hubo algunas manifestaciones por parte de los pasajeros, que estaban en desacuerdo con la decisión tomada, pero no pasó a mayores. Cabe destacar que debieron permanecer cerca de dos horas arriba del avión cuando llegaron al aeropuerto de Bariloche y luego emprendieron viaje hacia el destino por el que habían abonado los pasajes. «Estuvimos casi dos horas en el aeropuerto, arriba del avión y después tuvimos un corto viaje hasta San Martín de los Andes», fueron las palabras de una pasajera del vuelo.

Además, un familiar de esta pasajera, mencionó que se acercó para esperar a su familiar y que coincide con el piloto de que las condiciones no eran favorables para realizar el aterrizaje. «Cuando llegué, no se veía nada, me contaron de algunas quejas, pero creo que el piloto decidió bien», manifestó.