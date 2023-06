Se transmitió por Canal Encuentro el documental neuquino “Andinas, mujeres de alta montaña”

El documental “Andinas, mujeres de alta montaña” de Julia Elena Zárate y María Gabriela Pérez, grabado en la provincia de Neuquén junto a Paula Carro, Cecilia Cloos, Anto Galmez y Sofia Clement se proyectó este miércoles 14 por Canal Encuentro. Fue ganador del Plan de Fomento 2022 de la línea Incentivos a Proyectos Neuquinos con Financiamiento Externo del Ministerio de las Culturas de Neuquén y del concurso «Renacer Audiovisual» del Ministerio de Cultura de la Nación 2021.

“El documental es realmente admirable, tiene una gran calidad fotográfica, cuenta una historia muy conmovedora y es destacable el equipo de mujeres realizadoras que está detrás de este proyecto. Es importante destacar que cada vez son más las realizadoras audiovisuales que se van sumando a la producción audiovisual posicionando al cine de la provincia a nivel nacional e internacional”, destacó Martín Ferrari, director del ENCINE.

Sinopsis del documental

Paula y Cecilia son amigas de la montaña, practican esquí de travesía y fuera de pista. Cecilia vive con caballos gracias a la pasión que le transmitió su padre. Paula es guía de montaña y hace muchos años sufrió un accidente que le quiebra las vértebras, no volver a caminar era una posibilidad. Después de la pandemia y los meses de encierro, decidieron aventurarse en atravesar la cordillera de los Andes por el camino del volcán Copahue con el objetivo de borrar las fronteras imaginas que dividen el territorio. Allí esperan encontrarse en un abrazo simbólico con sus pares chilenas que viajan desde el otro lado de las montañas.

Sobre las Realizadoras

MARIA GABRIELA PÉREZ es diseñadora de Imagen y Sonido. UBA. En el año 2007 funda la productora Chisperos del Sur en la Ciudad de Buenos Aires, desempeñándose en las áreas de Producción, Dirección y Guión. Volvió en el 2013 a Neuquén, continuando con su carrera audiovisual en la zona. Las últimas producciones son “Andinas, sin frontera”, productora documental unitario ganador Concurso RENACER 2021. “Buenos días soy tu rock and roll”, video clip ganador concurso video clip Neuquén.“Vista al Sur, la creación del oficio”, productora presentante, co dirección y producción ejecutiva, proyecto ganador Concurso de Desarrollo y Producción de series federales INCAA 2018.

JULIA ELENA ZARATE es Licenciada en cinematografía graduada de la Universidad del Cine (FUC). Artista visual, guionista, productora y realizadora audiovisual especializada en contenidos con perspectiva de género. Presidenta de la asociación Mujeres Audiovisuales (MUA) desde 2019. Directora de serie de ficción “TRAIN JAM”, escape del videojuego 2023. Directora del documental «Andinas, cordillera sin fronteras» Proyecto ganador por la prov. de Neuquén del concurso “Renacer audiovisual” del Min. de Cultura de la Nación (2022). Directora de «Cuerpos que importan». Proyecto ganador de la competencia WIP del Festival La Mujer y el Cine (221). Directora de la serie “La Fábrica del Deseo”. Estreno TV Pública. Proyecto ganador del concurso de “Series Documentales Nacionales” del INCAA. Declarada de Interés por el Honorable Senado de la Nación. Producida por Sinapsis (2019). Directora de la serie documental de 10 capítulos Alternativas cap 1 y Alternativas cap 2 . Proyecto ganador del premio FOMECA ENACOM (2019) directora del documental “Sign Of Times”. Producido y estrenado por AL JAZEERA ENGLISH (2017). Directora del documental «Message for my daughter». Proyecto ganador del concurso AL Jazeera Viewfinder Latinoamérica. Producido y estrenado por AL JAZEERA ENGLISH (2014).