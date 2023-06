Nano Cataldi: el nombre del snowboard en Argentina

Una de las ventajas de vivir en un pueblo de montaña es poder acceder a sus deportes de nieve desde muy temprana edad. Así sucedió en la vida de Hernan “Nano” Cataldi, referente nacional e internacional de ski y snowboard, sanmartinense y fundador de la academia donde actualmente aprenden cientos de niños y jóvenes de la localidad.

Sobre sus comienzos en este apasionante deporte, Nano contó: “Empecé a los dos años, en la escuelita de ski del Club Lácar, en San Martín de los Andes. A medida que fui creciendo, empecé con mi carrera deportiva, cuando tenía cuatro o cinco años. A los 18 años, me fui a estudiar periodismo deportivo y turismo a Buenos Aires, pero no las terminé. Volví a San Martín y me reencontré con el snowboard, practicando con mis amigos por hobbie. A partir de ahí me fui enganchando cada vez más”.

La posibilidad de participar en competencias no tardó en presentarse: “Enseguida empecé a competir y terminé haciendo giras en Europa. Corrí la primera copa del mundo de boardercross, quedé en el puesto 25, y a partir de ahí fue creciendo mi carrera. Se empezaron a dar los resultados con el tiempo. Pude obtener tres campeonatos sudamericanos y tres argentinos, lo que me dio la posibilidad de participar en dos campeonatos mundiales y llegar a estar rankeado entre los cuarenta mejores del mundo”, expresó el deportista.

Los tres campeonatos sudamericanos en los que Cataldi tuvo exitosas participaciones fueron muy significativos en su carrera, ya que le abrieron las puertas a eventos mundiales: el primero, celebrado en Austria, lo dejó en el puesto 50; el segundo fue en Suiza. Sin aflojar esfuerzos, participó en diez copas del mundo: “la mejor de ellas me permitió quedar en el puesto 19. Todo esto me fue abriendo las puertas para empezar a desempeñarme como entrenador”.

Los comienzos de Nano como entrenador dieron como fruto la formación del Team Chapelco, que fue creciendo y sirvió de base para conformar el equipo argentino de snowboard. Más adelante tuvieron la oportunidad de sumar entrenamiento de ski y hoy en día son más de doscientos chicos los que concurren a esta academia.

“El Team Chapelco empezó en 2006. En ese momento trabajaba en el club Lácar y propuse armar el equipo, que arrancó con cinco o seis chicos. Yo los entrenaba y después íbamos a las carreras. De a poco fue creciendo, a los chicos les empezó a ir cada vez mejor y se fueron sumando personas. Hoy tenemos un refugio base en cota 1200, con un domo armado, donde se les da de comer a los chicos. Tenemos salidas desde el centro del pueblo a las 8 y 9:30 hs de la mañana. Se esquía toda la primera mitad del día. Luego paramos a almorzar y a la tarde seguimos desarrollando las actividades deportivas hasta las 16:30hs”, detalló Cataldi.

En la academia se practican muchos estilos: freeride; freestyle, alpino, ski y boardercross. “La idea es que los chicos se formen de la manera más completa posible, que hagan un poco de todo para que el día de mañana elijan qué quieren hacer: competir, ser instructores o practicar el deporte como más les guste”, concluyó el deportista sanmartinense. Sin dudas, la academia seguirá creciendo, y de ella se verán salir grandes referentes de los deportes invernales para nuestro país y el mundo.