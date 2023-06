Da Pieve sobre la calle Del Pueblo: «Es un espacio público que está siendo rehén de una deuda económica»

La semana pasada, los concejales de San Martín de los Andes enviaron una nota firmada al Jefe de Gabinete Provincial, Sebastián González, para que intervenga en la apertura de la calle que brinda el acceso a la guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo. La misma, estaba sin habilitar debido a una deuda del gobierno de Neuquén con la empresa Mocciola S.A. que fue saldada luego de recibir la nota firmada por los ediles de nuestra localidad. Foto – RSM

La concejal del partido Comunidad, María Laura Da Pieve, dialogó con RSM Radio y mencionó que la deuda estaba imposibilitando la apertura de la calle llamada Pasaje Del Pueblo. Cabe destacar, que allí se encuentra también el Gimnasio Javier Carriqueo, lugar en el que, algunos establecimientos educativos utilizan para desarrollar las clases de Educación Física, además se encuentra la Comisaría de La Mujer, Niñez y Adolescencia y el Cuerpo de Guardas Ambientales, entre otras organizaciones. «No podíamos seguir haciendo la vista gorda de esta situación, firmamos la nota los concejales, tuvimos el visto bueno de Carlos Saloniti y el hospital nos acompañó con otra nota enviada a la ministra de Salud», remarcó.

El monto del cargo, ascendía a 40 millones de pesos, que a menos de una semana de que se envíe la mencionada nota, se realizó el desembolso de dos pagos que llegarían a los 56 millones de pesos y que se efectuaron en dos partes. «Es un espacio público que está siendo rehén de una deuda económica, de ninguna manera podía seguir sosteniéndose en el tiempo», atinó. Asimismo, resaltó algunos hechos que se produjeron en la zona, tales como una gran cantidad de autos estacionados en doble fila, vecinos ingresando caminando por el sector condicionado por la lluvia y una gran cantidad de material sobre el asfalto, lo que generó que una ambulancia tuviera que acceder al lugar esquivando obstáculos que se encontraban allí. «Es una situación insostenible, por suerte, nuestra gestión tuvo resultado y se saldó la deuda con dos desembolsos que llegarían a los 56 millones de pesos», aclaró.

Hasta el momento no se ha podido pactar con la empresa la fecha para la habilitación de la vía pública, teniendo en cuenta que en estos momentos están a cargo de varias obras y no pudieron organizar para ejecutar la mencionada apertura. Esta situación condiciona a la Municipalidad de nuestra localidad para terminar el asfaltado del tramo final que une la mencionada calle con la Ruta Provincial 48. Respecto a este tema, agregó que se necesita reordenar el tránsito para diagramar la entrada del transporte público y mencionó que: «Me comuniqué con el director de Tránsito y Transporte, Federico Riquelme, y me dijo que hay que hacer la cartelería para informar que es una calle doble mano, pero que solo está permitido estacionarse en un solo lado», enfatizó.

La concejal fue muy crítica con esta obra y sobre todo con el actual gobierno provincial, mencionando que «las obras públicas, muchas veces, carecen de planificación» y agregó que: «Muchas veces es más importante hacer actos que inaugurar cosas».

Por último, remarcó que el nuevo nosocomio local se encuentra abierto hace más de nueve meses y que estas cuestiones tienen detalles que le juegan en contra al municipio, que por una deuda del gobierno provincial, no permite finalizar ciertas obras.