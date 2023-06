Andrea Lucero sobre los Neuquén Juega: «Lo que se tenía que destinar a deportes, fue a las campañas partidarias»

El sábado, después de varias modificaciones en cuanto a su organización, iniciaron las instancias locales de los Neuquén Juega. En las reuniones que se realizaron previamente, se determinó que cada municipio de Neuquén debía solventar los gastos de loas instancias locales y zonales, a diferencia de lo que ocurrió años anteriores, cuando se dividían los gastos en 50% por parte de cada localidad y el restante por el lado de provincia. Foto – Archivo RSM

La directoria del CEF 9, Andrea Lucero, dialogó con RSM Radio el pasado viernes y dejó fuertes declaraciones respecto a esta decisión y al futuro de las delegaciones que van a competir en las instancias locales. «Me voy enterando de que lo que se tenía que destinar a los deportes de las niñeces se destinó a otro lado, como por ejemplo las campañas partidarias», declaró. Respecto a esta declaración, mencionó que siempre son los chicos y las chicas quienes padecen estos recortes deportivos. En cuanto a otras modificaciones, Lucero resaltó que en el handball y gimnasia artística serán las federaciones correspondientes quienes llevarán adelante la participación de deportistas y equipos para estas instancias.

Lucero indicó que este cambio repentino en la organización de los eventos genera un desgaste para las federaciones y los clubes que tienen que solventar los gastos. «Para tener en cuenta, un viaje a Picún Leufú para 19 personas, cuesta cerca de $190.000», aclaró. Por otra parte, la directora recordó el insignificante monto económico que se destina a los refrigerios escolares, que llega a los 31 pesos por mes para cada alumno. «No tenemos nada en contra del pan con paté, pero los chicos y chicas necesitan algo más nutritivo», dijo.

Para organizar estas instancias, es necesario tener en cuenta las viandas que se entregan a los jóvenes que participan durante las jornadas pactadas que suelen extenderse por varias horas. Según declararon Lucero y el secretario de Deportes de nuestra localidad, Fernando Méndez, son muy costosas y alcanzaría el valor de $2000 por persona. Además, el Municipio deberá solventar las instancias zonales, en las que hay que sumarle los gastos de traslados. «Siempre terminamos haciendo las cosas en estos modos, se destina un presupuesto para esto y después se van desviando», continuó Lucero.

El CEF 9 ha realizado varias movilizaciones a lo largo de los últimos años reclamando por un natatorio municipal para poder utilizar también durante la colonia de verano, además han efectuado marchas pidiendo por un edificio propio, entre otras cuestiones. Haciendo referencia a las actividades y profesores que trabajan en el establecimiento, la directora mencionó que: «Trabajamos de lunes a lunes sin horas extras, por eso nadie quiere venir a trabajar al CEF», lamentó.

Asimismo, luego de repasar todos los esfuerzos que se hacen y siguen haciendo para llevar adelante las competencias deportivas en nuestra ciudad, Lucero mencionó que lanzarán una rifa para juntar fondos que serán destinados a los gastos de las instancias de los Neuquén Juega y otros que se necesitan para sumar materiales para el CEF 9. La misma se sorteará el 21 de septiembre para el día del estudiante y tendrá como premio mayor, la suma de $50.000.

Los primeros clasificados a la siguiente etapa se conocieron durante este fin de semana. El CEF logró avanzar en el básquet femenino sub 15 y 17 y masculino sub 17. Cumbres consiguió dar el siguiente paso en el vóley femenino U15, mientras que el Club Lácar se alzó con la victoria en el básquet sub 15 masculino.