Matías Lavandeyra respondió a los dichos de Llancafilo sobre los certificados falsos: «Lo utiliza como distractor de lo que verdaderamente es importante»

El lunes de la corriente semana, el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, dio a conocer que se habían registrado 188 certificados con una firma falsificada de un profesional. Respecto a esta situación, comentó que se iba a iniciar una auditoría de las licencias que presentan irregularidades para ordenar esta situación. Foto – Archivo RSM

Estos dichos no llegaron de buena manera a oídos de los representantes de los docentes y Matías Lavandeyra, secretario general de ATEN de San Martín de los Andes, mencionó que si bien no cree que estas acusaciones sean falsas, lo utiliza para distraer del verdadero problema que afronta hoy la educación provincial. «Lo usa como distractor de lo que verdaderamente es importante. Hoy los chicos y las chicas no están en escuelas seguras», comenzó. Además, remarcó que el propio ministro tuvo que viajar a nuestra localidad de urgencia para brindar una solución a las demandas que requieren las dos instituciones técnicas de la ciudad.

Respecto a los certificados adulterados, Lavandeyra destacó que no se han aclarado los partidos donde se han hallado las irregularidades y que en la localidad no existen las auditorías, pese a que el sindicato lo ha reclamado hace bastante tiempo. «Siempre remarcamos que los controles son necesarios y no deben estar centralizados en la capital neuquina», indicó. Para continuar con esta respuesta, mencionó que lo ideal es que cada Distrito Escolar cuente con la posibilidad de realizar las auditorías correspondientes. Asimismo, recordó que compañeros y compañeras deben hacer revisiones médicas en Neuquén Capital o vía Zoom. «Exigimos que se modifique y que no este todo centralizado», continuó.

Por otra parte, comentó que muchas veces las juntas médicas se dilatan entre 15 días y un mes cuando un docente pide levantar una licencia y que implica el viaje a la confluencia. «Una consulta virtual no es lo más oportuno, tampoco se debería contratar empresas que auditen», exclamó. A su vez, ejemplificó la situación con casos que han generado conflictos como licencias que no correspondían o altas tempranas luego de operaciones.