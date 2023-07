“Alboroto en el circo” para estas vacaciones de invierno

La compañía de teatro para infancias, Abrecocos, presenta en estas vacaciones de invierno su nueva obra, titulada: “Alboroto en el circo“. Dirigida al público infantil, en especial para los más chiquitos, hasta 8 años, la obra tendrá varias funciones en el Centro Cultural Cotesma, el 13, 14, 15 y 16 de julio a las 17.30hs; y en el Espacio Trama, el 20 de julio a las 16hs. Las entradas están a la venta en las boleterías de cada espacio cultural.

Sinopsis

La obra transcurre en el circo de Don Gregorio. Los animales, artistas del circo, precedidos por el Elefante Trompita, se revelan ante el dueño por maltratos y encierro. Con la ayuda del hada madrina rockera y un pase de magia, cambian sus voces: el gato ya no dice miau, la vaca ahora es la que dice miauuu, la oveja ya no dice beee, la perra es la que dice beee y hasta el Elefante Trompita, protagonista de este circo, ahora canta como un pajarito y dice pio pio.

Los animales, sorprendidos con este cambio en sus voces, a través de una canción cuentan que harán una revolución para ser libres y trabajar felices y contentos. Al darse cuenta de esto, Don Gregorio se desespera y llora porque se da cuenta de que sin artistas que hablen con sus propias voces su circo será un fracaso y ya nadie asistirá.

Entonces, el hada madrina rockera le dice que si él se arrepiente y promete no maltratar más a los animales artistas, a no encerrarlos más en jaulas y no obligarlos a hacer piruetas peligrosas, entonces cada animal volverá a tener sus voces.

Finalmente, Don Gregorio aprende una gran lección y se da cuenta que los animales no son de su propiedad y que el maltrato y el encierro no sirve, sino que si están libres y felices los animales harán una mejor función. Les pide perdón y los premia preguntándoles que les gustaría hacer en el circo. Todos están de acuerdo en hacer la primera y única orquesta de animales. Así lo hacen y vuelve el orden y la alegría en el circo.

El grupo de teatro Abrecocos nace en el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de representar obras infantiles, y llevar la magia del teatro a diferentes espacios como teatros, espacios culturales, colegios, jardines de infantes y cumpleaños. En el año 2013, llegaron a San Martín de los Andes con la obra musical infantil “La verdad verdadera de Caperucita roja“, en coproducción con la Cía. de Teatro de San Martín de los Andes: “hicimos gira por el sur haciendo funciones en Bariloche, en el teatro La Baita, en Villa Pehuenia, en Aluminé, en Junín y por supuesto en San Martín de los Andes. Participamos del 7mo.Festival Infantil de Invierno 2022, en el teatro San José, hicimos varias funciones en el Centro cultural cotesma, y en colegios de la zona: Colegio Iceble, Escuela del Sol, Escuela de Lago Hermoso”, destacaron.

