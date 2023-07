Alfredo Muñoz: “Las delegaciones de Vialidad no cuentan con el material para hacer lo que estamos pidiendo”

A principio de semana, se conoció la información de que el municipio había realizado un reclamo formal por el estado de los caminos a la Dirección Nacional de Vialidad y a la misma dirección provincial de Neuquén. Si bien desde el Estado Municipal no quisieron compartir los documentos enviados, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Muñoz, confirmó esta acción y mencionó que las delegaciones locales no cuentan con el material para realizar los trabajos.

En una entrevista realizada en Radio Nacional San Martín de los Andes, Muñoz explicó que, antes del reclamo formal, venían haciendo el pedido telefónicamente con los responsables de las delegaciones de San Martín de los Andes, pero no habían tenido una respuesta concreta.

“Lo que solicitamos es mantenimiento y reparación. Hay sectores que tenemos que repavimentar, aunque sabemos que no es la época. Así que hoy pedimos que se haga trabajo de bacheo y asfalto en frío”. En este sentido, el funcionario municipal explicó que igualmente, con las lluvias hay que volver a hacer el trabajo en los mismos sectores.

Muñoz se refirió a la posibilidad de que los organismos, tanto el nacional como el provincial, avancen con el pedido. “Yo no puedo opinar qué es lo que pasa dentro de Vialidad. Lo que sé, por lo que me dicen los responsables, es que las delegaciones que hay en San Martín no cuentan con el material para hacer lo que estamos pidiendo”.

Mientras tanto, los trabajos de bacheo los está haciendo el área de Obras y Servicios Públicos con material comprado por el municipio. “Compramos material para hacer trabajo de bacheo sobre la 40 y la 48”, explicó el secretario del área, refiriéndose, en el primer caso a la Ruta Nacional y en el segundo la Ruta Provincial.

En estos días, el municipio comenzó algunos trabajos sobre la Av. Koessler, la Ruta Provincial 48 y la cuesta de los Andes. “Seguimos haciendo gestiones para conseguir bolsones de material, esperando la respuesta de las Vialidades”.

En la solicitud enviada a Vialidad Nacional, también se incluyó la zona del puente de La Rinconada que requiere mantenimiento concreto. “Está explotado de pozos y buscamos la posibilidad de que Vialidad Nacional haga un trabajo de bacheo, también en ese sector”.

