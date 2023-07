Por un cráter en la calzada tres automovilistas rompieron sus cubiertas cerca de la Pío Protto

No es una novedad que la calzada de la travesía de la Ruta 40 en San Martín de los Andes está en condiciones muy lamentables. Sin embargo, con las lluvias de los últimos días, la ruta parece dinamitada. Los pozos se han vuelto cada vez más grandes y ya tienen tamaño de cráteres.

Si a esa situación se le agrega que en algunos sectores la iluminación es nula, los automovilistas en muchas ocasiones quedan, como se suele decir, “a la buena de Dios”.

Este martes, dos rodados, una camioneta Nissan, que transitaba por la zona de la Pío Protto, rompió la rótula, luego de “comerse” uno de los terribles pozos que hay en el lugar. Minutos más tarde, una Renault Kangoo corrió la misma suerte.

No pudo evitar el pozo y terminó rompiendo la llanta, quedando, al igual que la Nissan, detenida a un costado de la calzada de la ruta.

Este miércoles, otra vecina que circulaba por el sector hacia su trabajo, no solo rompió una cubierta de su Renault 12, producto del mismo pozo, sino que además de la malasangre, llegó tarde a su trabajo. “Quién se hace cargo de esto?”, explicó la mujer, visiblemente ofuscada por lo sucedido.

Vale mencionar que el intendente de nuestra ciudad, Carlos Saloniti, días atrás intimó tanto a Vialidad Nacional como a Vialidad Provincial, a que realicen los trabajos necesarios para tapar con material los pozos que hay en la zona.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, explicó también, que luego del pedido, desde las dos vialidades, manifestaron que no cuentan con el material necesario para mejorar las calzadas de las rutas que atraviesan a la ciudad.

En el mientras tanto, la municipalidad continúa con los trabajos de bacheo en las calles y algunos sectores específicos. Lo que no puede hacer es repavimentar la ruta nacional, pintar las líneas, ni tampoco iluminar los sectores. No solo no tiene jurisdicción, sino que tampoco los materiales necesarios.

