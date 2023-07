“Alma”: filmada en Bariloche y de estreno en San Martín

El pasado jueves, a las 20.45 hs, en el espacio INCAA del Centro Cultural Cotesma, se estrenó el film argentino “ALMA”, una producción filmada, en gran medida, en locaciones de Bariloche. La película retrata a una mujer en busca de su identidad, que lucha contra sus instintos en un mundo que no se hizo para gente como ella. Para conocer más al respecto, RSM conversó con Juan Pablo Martínez, su director.

“ALMA” es la última parte de una trilogía de mujeres que comenzó con el largometraje “EMMA”, estrenado en 2018 en el MALBA y Espacios INCAA, ganadora del premio a mejor película en el New Jersey Film Festival (2017) y mejor actriz en el Nice Film Festival (2017). Luego, siguió con el filme “LUCÍA” (2020) estrenada en competencia oficial del Boston Latino Film Festival durante la pandemia. Las tres películas retratan a mujeres con alguna dificultad en los sentidos: en EMMA, la protagonista no habla; LUCÍA va perdiendo la visión; y ALMA es sorda de nacimiento.

“ALMA vive rodeada de personas oyentes, pero conserva su idioma, la lengua de señas, incluso ante la última voluntad de una madre que nunca la entendió y que deseaba que se hiciera un implante coclear. Esto es muy común en familias oyentes que tienen algún hijo sordo. Pero para muchos sordos su idioma es parte de su identidad. Este es uno de los temas que más me interesaba contar, el sentir de personas que perciben que no encajan en un mundo que los obliga a adaptarse sin preguntar lo que ellos quieren”, explicó su director, Juan Pablo Martínez.

“El tema de la identidad recorre la película, además, por el hecho de que ALMA nunca ha conocido a su padre hasta que su mundo parece derrumbarse al descubrir que él siempre buscó tener contacto con ella y por alguna razón su madre se lo ocultó. Otro aspecto importante de la historia es el buceo. El agua es su pasión y su lugar en el mundo, quizás porque en la profundidad del lago somos todos iguales y sólo nos podemos valer de señas para comunicarnos con el otro”, agregó Martínez respecto a los nudos conflictivos del film.

La película se filmó casi en su totalidad en Bariloche. Al respecto, Martínez comentó: “La Patagonia es un lugar en donde me siento mucho más libre para filmar, no como en la ciudad que es un caos. En ese espacio uno puede pensar y afloran cosas nuevas de los personajes. Filmamos entre noviembre y diciembre de 2021, con un clima fantástico, y los paisajes se ven increíbles. Aprovechamos un puesto de buceo en Bariloche que nos sirvió para locación de la trama”.

“Queríamos contar historias de personajes diferentes. Salir de las ciudades, aprovechar paisajes distintos y alejarnos de los lugares comunes del cine argentino. Emma decide no hablar tras una situación trágica y Lucía pierde la vista a causa de una diabetes. Alma es sorda de nacimiento pero vive en un entorno donde no hay otras personas sordas. Me gusta plantear estas historias en las que se muestra que el mundo no está hecho para estas personas y que necesitamos adaptarlo, transformarlo para integrarlas. Son historias que muestran dificultades y que buscan generar empatía”, concluyó el director.

Sinopsis

Alma es sorda de nacimiento. El buceo es su pasión y el agua, su lugar en el mundo. La muerte de su madre hace que junto a su media hermana Julia deban llevar adelante el negocio familiar, una posada en la Patagonia, donde una de sus principales atracciones es llevar a los turistas a bucear. Pero esa relación se complicará por los celos y un secreto familiar oculto hasta ese momento.

Juan Pablo Martinez es director, guionista y productor argentino. Dirigió el documental musical “Los Guardianes del Angel” (2005) ganador del premio FIPA en Biarritz. También codirigió el largometraje “Desmadre” (2012) junto a Jazmín Stuart, y su film “Luna en Leo” (2014) fue nominado a mejor guión adaptado en los premios de la Academia de Cine Argentino. “Emma” (2018) es su último estreno comercial protagonizada por Germán Palacios.

FICHA TÉCNICA

Título: Alma

Dirección y Guión: Juan Pablo Martínez

Producción: Tres Mentes S.A.

Producción Ejecutiva: Javier Martínez Foffani

Dirección de Arte: Valentina Dariomerlo

Fotografía: Adrián Lorenzo

Música: Jazmín Esquivel

Montaje: Javier Favot – Juan Pablo Martínez

Sonido: Germán Suracce

Cámara Subacuática: Uriel Sokolowicz

Vestuario: Daniela Chiuailaf Alvarez

Maquillaje: Clarisa Reynoso

Duración: 64 min.

Género: Drama

País: Argentina

Año: 2023

Distribuye: 3CFilms

REPARTO: Florencia Otero, Carolina Kopelioff, Guillermo Pfening.

