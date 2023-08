Temor en Cordones de Chapelco por la supuesta presencia de un abusador

El caso que conmocionó a la ciudad allá por marzo de este año, en el que un varón abusó sexualmente de la hija de su amigo, sabiendo que había contraído el virus del HIV y un Tribunal lo había beneficiado con la prisión domiciliaria, mantiene en vilo a los vecinos del barrio Cordones de Chapelco. Foto: Federico Soto – RSM

Vale recordar que en aquella oportunidad, gracias a la presión de los vecinos el violador que moraba en una vivienda de Chacra 28 fue llevado a un centro de detención.

Este miércoles comenzó a circular la foto del hombre y el audio de una vecina que alertaba a los vecinos del mencionado barrio en donde manifestaba que lo había visto en una en Chacra 30. “Es el hombre que corrimos la otra vez. Ayer (por este martes) estuvo en el playón en donde había chicos que estaban con el tema de la murga y él quiso dialogar, hacerse el piola y lo corretearon los chicos”, comenzó diciendo la vecina.

Además manifestó que fue visto en otros sectores en donde hay dos comercios íconos del barrio. “Lo cruzaron cerca de El Galpón y cerca del El Flaco, hay que tener ojo”, sostuvo la vecina visiblemente preocupada.

“Cuidado con las nenas, con los chicos, sino no le ponemos fin a esto nosotros o no le decimos que no se acerque va a seguir haciendo su vida normal. Lo peor es que no podemos dejar a nuestros hijos en la plaza porque el personaje este anda suelto”, cierra diciendo el audio.

Ante esta situación las redes sociales comenzaron a viralizar la foto del imputado que está suelto, generando preocupación y cierto temor.

RSM se comunicó con la Fiscalía local para conocer la situación procesal del acusado. Además se nos confirmó que no está libre, sino que sigue detenido.

En cuanto a la situación procesal, se informó de manera oficial que este miércoles se lo declaró penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado y abuso sexual simple. En los próximos días, audiencia mediante, se le aplicará la pena correspondiente. Foto: Federico Soto – RSM

