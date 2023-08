El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por nevadas

La Intendencia del Parque Nacional Lanín informa que debido al Alerta Amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 16 y jueves 17, que indica que la región será afectada por intensas nevadas. El área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Foto: Federico Soto -RSM

En zonas de alta montaña se esperan valores de nieve acumulada entre 25 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Mientras que en zonas de menor elevación y de meseta se prevén lluvias y aguanieve.

Para minimizar accidentes tenga presente las siguientes recomendaciones:

Mantenerse informado por las autoridades.

Ante un fuerte temporal de nieve, no salir y en caso de estar circulando, permanecer en el vehículo. No intentar caminar a la intemperie.

En las áreas boscosas, tanto en las sendas de trekking y bicicleta como en los caminos vehiculares, la caída de piedras, ramas y árboles es frecuente.

Recomendamos NO NAVEGAR. Infórmese en Prefectura Naval Argentina al 106, antes de realizar una salida.

Asegurar elementos que puedan volarse.

Transitar con máxima precaución y distancia prudencial.

Verificar las condiciones del vehículo: anticongelante, cadenas, luces, la altura del auto y el camino a recorrer.

Hielo Negro: Las bajas temperaturas y heladas dejan grandes manchones de hielo que no son visibles, pero sí pueden ser fatales. Tener precaución en los lugares de sombras sobre las rutas.

Ante algún inconveniente colocar las balizas a 50 o 60 metros. del auto.

Se solicita a los visitantes informarse por las redes sociales del Parque Nacional Lanín / @pnlanin

