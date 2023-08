Milton Canale: “El gobierno no nos pone nunca en valor a Bomberos Voluntarios”

El presidente de la Federación de Bomberos, Milton Canale, habló con RSM Radio en virtud del conflicto que existe con el gobierno provincial al no cumplirse la Ley 3.359 que se reglamentó hace pocos meses. Esta norma, entre otras cosas, establece aportes monetarios para las 28 asociaciones que actualmente se encuentran activas en la provincia.

Canale explicó que “por el semestre que se iba a liquidar, en principio eran 260 millones de pesos. El pasado día 11 de agosto recibimos 70 millones de pesos, que fue lo que provocó la bronca más grande y se resolvió realizar una marcha a la Casa de Gobierno para reclamar. Tras hacerse pública la medida de fuerza, el gobierno provincial nos depositó este martes, otros 100 millones de pesos más”.

Vale mencionar que la ley se sancionó en octubre del año pasado y recién en junio de este 2023 se reglamentó la norma.

Canale manifestó que en principio los 70 millones fueron destinados a cancelar el reconocimiento a la trayectoria, mientras que con estos 100 millones “se destinarán recursos a los cuarteles que son los que estaban esperando recibir el dinero”.

El presidente de la federación manifestó además que “tengo el compromiso de la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, que el próximo 10 de septiembre, cancelarían los 80 millones que restarían. Hasta ahora no se abonó el total porque la provincia tenía dificultades económicas y que gracias a que habían recibido un anticipo de Nación por coparticipación y por eso depositaron los 100 millones este martes”.

Las asociaciones utilizan estos fondos para pagar reconocimiento a la trayectoria a 41 bomberos, 36 ya cobraron, para pagar a los cuarteles que abonaron la obra social y el remanente de lo que ingresó hasta el momento se reparte a las 28 asociaciones y la Federación incluida. “Sí acordamos con Domínguez que ella haga la gestión para que las asociaciones no reciban más las intimaciones por falta de pago de la obra social. Que además en lo que resta del año se haga cargo del pago el gobierno provincial, con el comrpomiso que a partir del próximo año, las asociaciones abonen su obra social”, explicó Canale.

Por el momento la movilización a la casa de gobierno fue suspendida. En caso de que el próximo 10 de septiembre la provincia no abone los 80 millones de pesos restantes, sí se movilizarán.

Para finalizar, Canale explicó que se intentó comunicar con el ministro de Economía, Guillermo Pons, pero que no hubo respuesta favorable. “Todos sabemos que quien maneja los fondos de la provincia es él, pero es imposible comunicarse con él. Yo le he mandado algunos mensajes por WhatsApp, para buscar alguna solución o respuesta, pero me clavó el visto, no tiene tiempo o no le interesa el sistema de Bomberos. Nunca nos ponen en valor, porque si para el gobierno tuviéramos el valor que nos merecemos, ya tendrían que haber hecho la transferencia de los fondos”, declaró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...