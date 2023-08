Noche musical a beneficio de vecino sanmartinense

Este domingo 20 de agosto, desde las 21hs, en Bunker (av. San Martín y Sarmiento), músicos locales organizaron junto a los dueños del bar un evento a beneficio del vecino sanmartinense Guillermo Yonas, quien necesita recaudar los fondos que le permitan afrontar una delicada operación cardíaca.

Guillermo Yonas vive en San Martín de los Andes desde 1997. Vino desde Buenos Aires en busca de nuevos aires para seguir tocando y enseñando la batería, instrumento que hasta el día de hoy lo llena de satisfacciones. Cuando el disco “Actuando sin disfraz” (1984) de su banda BUE fue incluido como referencial en una antología del rock argentino no sospechaba que nuevas alegrías y placas discográficas lo esperaban por estas tierras.

Así grabó tres álbumes con la querida banda local Antú, que por estos días cumple 25 años, y complementó la actividad con la docencia del instrumento:“Durante más de veinte años di clases de batería en las Escuelas de Música de Junín y San Martín de los Andes. Traté siempre de entusiasmar a los alumnos y estimularlos a que busquen sus referentes como yo los encontré en Ringo Starr, Steve Gadd, Oscar Moro y Billy Cobhan por nombrarte algunos”.

Ahora Guille, o “el pela”, como lo conocen sus amigos y compañeros de escenario, nos cuenta sobre la situación que atraviesa: “Tengo que operarme del corazón. Tengo el “bobo” debilitado y necesito esta intervención a la brevedad posible. Lamentablemente, mi obra social, ISSN, no aborda los costos que son del orden de los 6000 dólares. Tuve que salir a pedir ayuda y me emociona la respuesta que he tenido. Me ha enviado dinero gente que no conozco. Y mis colegas han organizado encuentros musicales para recaudar fondos. Me hubiera encantado acompañarlos pero mi salud no me lo permite”.

Como todavía queda un largo trecho para alcanzar la suma necesaria, este domingo 20 a las 21:00 los propietarios de Búnker han contactado a músicos locales y organizaron un evento musical: “Va a ser una reunión de amigos músicos de la localidad con entrada libre. El bar, a quién agradezco de corazón (sonríe), va a disponer unos sobres en las mesas y también va a donar una parte de lo que se recaude, por lo que yendo a ver el show y tomando o comiendo algo ya vas a estar colaborando”.

La cita es el domingo 20 a las 21:00 en Búnker (Av San Martín y Sarmiento). La entrada es libre y con los nombres que figuran en el afiche está garantizado un hermoso show. “Me despido agradeciendo a todos los amigos y colegas que desde hace semanas me acompañan en este trance y ahora especialmente a los amigos de la familia Creide, dueños de Bunker”, concluye nuestro vecino.





