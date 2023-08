Fueron imputados los 6 detenidos que intentaron saquear La Anónima de en Cutral Co

El fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Gabriela Macaya formularon cargos hoy a seis personas que fueron detenidas cuando intentaron saquear un supermercado en la ciudad de Cutral Co. La formulación de cargos la efectuaron por la tarde, durante una audiencia realizada en Cutral Co. Y pidieron que los imputados e imputadas permanezcan detenidos con prisión domiciliaria por un plazo de un mes.

El fiscal jefe solicitó además que las seis personas sean juzgados mediante un juicio directo, una herramienta que permite efectuar los juzgamientos de modo rápido. Pero esto no se concretó porque la defensa de los imputados e imputadas no brindó el consentimiento para hacerlo y se abrió la etapa de investigación del caso por un plazo de un mes. De acuerdo a la investigación provisoria, el hecho ocurrió ayer en una sucursal de la cadena “La Anónima”, de Cutral Co.

Las seis personas acusadas, tres varones y tres mujeres, ingresaron al supermercado alrededor de las 20. Liotard y Macaya plantearon que los acusados y acusadas acordaron encontrarse en la sucursal, motivados por “la situación socio-económica actual”. Primero llegaron las tres mujeres quienes aguardaron en una escalera externa del comercio, y por un plazo aproximado de media hora, la llegada de los tres varones. Luego de reunirse todos y todas, ingresaron a la sucursal, sacaron bolsas de consorcio y comenzaron a cargarlas con distinta mercadería (ropa, bebidas alcohólicas, yerba, azúcar, entre otras).

Luego fueron hacia la puerta de salida con la intención de llevarse los productos sin pagarlos, y manifestaron que estaban “saqueando”, que querían salir y que se iban a llevar la mercadería. Esto fue impedido por dos efectivos de la Policía provincial que intervinieron y redujeron al grupo de personas con el respaldo de refuerzos que habían solicitado. El fiscal jefe especificó que mientras eran detenidos, un grupo de personas que permanecía en el exterior del local, agredió a piedrazos a los uniformados. Y precisó que, en el caso de uno de los varones imputados, también golpeó a un efectivo con una patada mientras era subido al móvil policial y le provocó lesiones leves en una mano.

El delito que atribuyeron Liotard y Macaya a los imputados e imputadas fue hurto calamitoso en grado de tentativa, en calidad de coautores. El representante del Ministerio Público Fiscal especificó que estamos ante un hurto calamitoso, atento que los imputados ingresaron al local con intención de sustraer mercadería aprovechándose una situación de conmoción pública generada en razón de la situación social que atraviesa el país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...