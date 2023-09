“La sociedad de los poetas muertos”: este miércoles en el cine club de Cotesma

El ciclo de cine auspiciado por el Rotary Club de San Martín de los Andes, a beneficio de la sección de cuidados paliativos del Hospital Ramón Carrillo, continúa este miércoles con una nueva propuesta, iniciando el mes de septiembre. Programado y presentado por Guillermo Ianniello, esta semana se podrá disfrutar de una función en el marco del ciclo “Películas inolvidables”.

Este próximo miércoles 6 de agosto, a las 20.15 hs, en la sala “Amankay” del Centro Cultural Cotesma, la programación continúa con la proyección de “LA SOCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS” con Robin Williams, Ethan Hawke, Norman Lloyd.

“La Sociedad de los Poetas Muertos” es una de las películas que más me han marcado en mi vida, en el sentido de que nos presenta una filosofía y una forma de entender la existencia humana, que creo que todos deberíamos seguir al pie de la letra. El personaje que tan magistralmente representa Robin Williams, nos ofrecelas pautas y las claves para un desarrollo pleno y para una visión de la vida, en la que siempre reine el optimismo, la alegría, el buen humor y la honorabilidad. “Aprovecha el momento” (Carpe Diem), no se cansa de repetirnos el profesor protagonista y eso es lo que deberíamos hacer en todas las ocasiones,quedarnos con lo bueno y desechar lo malo, no rendirnos, luchar por los ideales y al final de todo, cuando los días se nos agoten, poder echar la vista atrás y pensar con calma, que verdaderamente, nuestro paso por este mundo dejó alguna huella, ya que aprovechamos la oportunidad de vivir.Merece la pena intentar ser feliz en este valle de lágrimas.Por todo ello, por la humanidad que desprende, y por las enseñanzas que ofrece, creo que solo puedo calificar esta película como una auténtica maravilla y obra de arte del cine. Inolvidable”, concluye Guillermo Ianniello.

Ficha técnica

Género: Comedia – Drama

Dirección: Peter Weir

Guión Original: Tom Schulman

Director de Fotografía: John Seale

Banda Sonora: Maurice Jarre

Idioma: Inglés

Subtítulos en español

País de Origen: Estados Unidos

Productor: Steven Haft

Estudios: Touchstone Pictures

Lugar de Filmación: Delaware (Estados Unidos)

Año de Rodaje: 1989

Premios: Mejor Película – Mejor Director – Mejor Guión – Mejor Banda Sonora

– Mejor Actor

Duración: 2 horas 8 minutos

