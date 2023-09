Se cumple un paro de 48 horas de los trabajadores de los Registros Civiles de la provincia

Convocado por el gremio ATE, hoy se cumple la segunda jornada del paro por 48 horas de los trabajadores de los Registros Civiles de Neuquén debido al incumplimiento de un acta acuerdo firmada en el mes de julio. El reclamo solicita que se cubran las vacantes en las distintas sedes, así como la adquisición de equipamiento básico para realizar los trámites.

Entrevistada en RSM Radio, Miriam Figueroa, delegada de ATE, explicó que se reclama el ingreso de más 90 vacantes. “En el interior de la provincia hay 4 oficinas cerradas y 3 en la capital”, explicó Figueroa y agregó: “En muchos casos tiene que trasladarse personal de otras localidades para habilitar algunos horarios de atención”.

Actualmente, hay oficinas que no pueden dar respuesta a las necesidades de la comunidad, como son las de Villa Traful, Huencú y Barrancas. Mientras que San Martín de los Andes es el caso donde sufre la falta de personal y recursos. “Si no tenemos toner, la impresora o scanner no podemos funcionar”, indicó Miriam. Las vacantes superan el 30% de la planta permanente, y se producen por la jubilación y retiro, así como licencias por discapacidad, o licencias médicas de largo tratamiento. Desde el ejecutivo provincial expresaron que por estar en un período de transición en la administración, no pueden comprometerse a incorporar personal.

Respecto a las medidas de fuerza, para la jornada de hoy está prevista una reunión con funcionarios provinciales y en base a la respuesta que tengan, los trabajadores definirán en Asamblea cómo continúan los reclamos.

