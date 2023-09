Alerta roja para la región por lluvias, nevadas y fuertes vientos

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, informó sobre la alerta para toda la región para este jueves y viernes, por las ráfagas de viento que, en algunas ciudades, superarían los 120 kilómetros por hora. Foto: Federico Soto – RSM

“Hoy a la mañana recibíamos de parte de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) y del Servicio Meteorológico Nacional dos informes que dan cuenta de un frente que ingresa en la zona sur con mucho viento a partir de mañana (jueves 14), dijo Giusti.

“Vamos a tener precipitaciones en zona de cordillera también, de nieve y de lluvia, pero el día viernes se intensifica más el tema del viento en toda la provincia. Por la tarde SMN emitió un alerta roja por lluvias y vientos para la zona de Meliquina, Villa Traful , Paso Samoré y Villa La Angostura ”, agregó.

Se estima que las ráfagas podrían superar los 120 kilómetros por hora en la zona de Zapala y los 80 en alrededores de Neuquén. En ese sentido, los vientos podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en Chos Malal, mientras que también se prevén ráfagas intensas en la zona sur de la provincia.

“En el caso de la ciudad de Neuquén ya hemos avisado a la Municipalidad, por los eventos que se están desarrollando como es el caso de las actividades por el aniversario de la ciudad y las globas de la Feria Internacional del Libro y para que se tomen las correspondientes prevenciones”, indicó.

“Estamos manteniendo contacto con funcionarios del municipio de Neuquén, pero también con los municipios del interior de la provincia, con todas las áreas de Defensa Civil”, sostuvo.

Informó que esta situación meteorológica comenzaría este jueves y se extendería, al menos, hasta la jornada del viernes. El sábado ya empiezan a disminuir las condiciones en relación con el viento, pero podrían darse precipitaciones en algunas zonas.

En relación con la actividad escolar ante este tipo de alertas, aclaró que hay una disposición de Educación que establece que cada localidad tiene que evaluar la situación de acuerdo con las condiciones y así se determina si se suspenden o no las clases.

También se refirió al tránsito de camiones hacia Chile por el paso Pino Hachado y sostuvo que en las últimas horas se está dando continuidad a lo que es el traspaso de los camiones hacia el lado chileno. Expresó que “teníamos anoche (por el martes) 300 camiones en la zona de ruta 40, en Las Lajas; y después en ruta 22 en Zapala teníamos 110 camiones; 50 en Cutral Co y 20 en la zona de Arroyito. Todo esto es un efecto cadena. A medida que avanzan los camiones para pasar por el Paso, se van trasladando los camiones de Neuquén hacia Cutral Co, de Cutral Co a Zapala; de Zapala a Las Lajas y de Las Lajas al Paso. Ayer se pudieron pasar cerca de 150 camiones durante toda la jornada. Hoy esperemos que también se puedan pasar esta cantidad de camiones, pero tenemos las inclemencias que se informaron”.

