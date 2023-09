Finalmente, pasó la máquina vial por El Oasis y algunos vecinos emitieron sugerencias

Al inicio de la semana se conoció una queja hecha pública por parte de un grupo de vecinos del barrio El Oasis por un desmoronamiento de una parte de la montaña. Otro de los descontentos de los vecinos, era el estado de la calle de acceso y la falta de iluminación pública.

Estos vecinos manifestaron que el barrio se encuentra en un “estado de abandono total” y reclamaron por el paso de la máquina vial para que haga un reacondicionamiento del camino. Ayer por la tarde, se hizo presente el vehículo municipal para mejorar el trayecto entre el ingreso y la primera bifurcación, continuando en sentido a la calle que se conecta con el acceso a Puente Blanco.

Sin embargo, algunos vecinos parecen no haber quedado satisfechos con el trabajo ejecutado el día martes por la tarde porque no fue mejorado en su totalidad. En la mencionada división de caminos, el que asciende cuenta con otras familias, incluso algunas comunidades Mapuches que no recibieron el servicio de reacondicionamiento del camino.

Por otra parte, hubo otros residentes que aconsejaron al gobierno local, que envíe a sus maquinistas a efectuar un curso de uso de las maquinarias para hacerlo correctamente y evitar roturas, ya sea en máquinas o caminos. “Estaría bueno que estos conductores se capaciten, a veces pasan y rompen parte del camino”, indicó una persona que vive en el barrio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...