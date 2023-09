“Los trenes no duermen” se presenta en San Martín de los Andes

Este jueves 28 de septiembre, a las 19hs, en el Hotel Chapelco Ski (Belgrano 869) se presentará el libro “Los trenes no duermen”, del periodista, locutor, docente y vecino de nuestra ciudad, Adrián Fernández. Será una charla amena en la que se compartirán historias de vida tejidas alrededor del ferrocarril. Textos, miradas y recuerdos darán valor a la esperanza y estarán acompañados por música en vivo, pensada para la ocasión.

Los trenes no duermen: relatos de devastación y esperanza”, inicia con una breve nota de autor, en donde Adrián intenta dar respuesta a la pregunta de “¿Cómo llegamos hasta acá?”: “La historia argentina reconoce tres períodos de destrucción masiva de sus ferrocarriles. No fueron únicos pero sí los más devastadores”, dice la primera frase. 1961; 1974/1978; y la década de 1990. “Al escribir Los trenes no duermen, se me fueron apareciendo, uno a uno, los rostros de quienes alimentaron las historias que aquí muestro y de quienes me alentaron primero a escribirlo y, luego, a compartir”, cierra el apartado.

“Tener este libro en las manos es poseer un boleto de tren para disfrutar de un viaje por toda la Argentina (…) Amistad, melancolía, sensibilidad y amor serán los compañeros de esta marcha maravillosa por diferentes pueblos, donde la vida trascurre y muchas veces duele mas allá de las ventanillas, invitando así a reflexionar acerca del trasfondo social que reflejan sus personajes”, dice Juan Bautista Saladino en la contratapa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...