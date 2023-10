“Mi hijo murió por una irresponsabilidad del jefe del regimiento” manifestó la madre de una de las víctimas

Sonia Flandes, la madre de uno de los fallecidos en el incidente de la Ruta 62, que dejó 4 víctimas fatales y 18 heridos, dialogó en RSM Radio sobre el reclamo que realizarán hoy frente a los concejales, en la banca del vecino. Ella responsabilizó al Jefe del Ejército por lo sucedido: “Lo considero culpable de subir a un camión del año 80, a 22 personas”.



En relación con esto, Sonia fue muy clara: “Mi pedido es que destituyan al jefe del regimiento. Cuatro personas fallecieron por culpa de su inoperancia, y de su irresponsabilidad. No me voy a cansar de repetir esto porque los vecinos deben saberlo”. En este sentido indicó: “Él tendría que haber dicho que en ese camión no podían ir”.

Respecto a las informaciones que circulan sobre un posible traslado del responsable de Regimiento, Sonia indicó: “Yo no quiero que al jefe del regimiento lo trasladen, como supuestamente lo van a hacer. Lo más correcto sería que lo destituyan, por su irresponsabilidad. Si él tuviera un poco de dignidad, debería presentar su renuncia porque fue incapaz de cuidar a estos chicos”.

Sonia también se refirió a cómo vivió su hijo y otros jóvenes, su voluntariado en el Ejército de la ciudad. ”Ellos son convocados con la ilusión de que van a prestar un servicio. Los convencen de que van a defender la Patria, pero después es algo muy diferente. Los hacen palear avena para los animales, los hacen barrer, limpiar los patios de los suboficiales. Me parece que no se defiende la Patria así”.

También hizo mención a las recientes informaciones que sugieren la responsabilidad de la soldado que conducía el camión. “Ella lo hizo porque recibió una orden. No sé quién la dio, pero el Jefe del Regimiento tiene que saberlo”.

Respecto a este punto, insistió: “En qué cabeza cabe subir a 20 personas en un camión y no en un colectivo, con cinturones de seguridad como corresponde. Los subieron como subir mulas. Es así. Subieron a 22 personas y las tiraron por un barranco, en un camión. Esto se podría haber evitado”.

