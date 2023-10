Massa: “Si el martes a la 12 no está resuelto el abastecimiento, no van a poder sacar un barco de exportación”

Sergio Massa habló este domingo sobre la escasez de combustible e hizo una fuerte advetencia a las empresas petroleras: “Si el martes a la 12 no está resuelto el abastecimiento, el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación”, manifestó el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), en conferencia de prensa en Tucumán.

A su vez anunció que se incrementará el corto de bioetanol en las naftas y se anunciará el miércoles. En la actualidad, representa el 12%. La decisión inside en el precio de los combustibles y del azúcar pero además genera menor contaminación ambiental.

Previamente, Massa había denunciado maniobras de especulación que a su juicio llevaron a la actual situación de desabastecimiento, reflejado en largas colas para cargar combustible en estaciones de servicio de todo el país, muchas de las cuales se quedaron sin producto.

Según el ministro, antes de la primera vuelta de la elección presidencial muchos “guardaron” combustible porque especularon con que se vencía el período de congelamiento y habría aumentos de entre 20 y 40%.

Las empresas petroleras aseguraron este sábado que el abastecimiento “se irá normalizando en los próximos días”. Lo expresaron a través de un comunicado firmado por las mismas cuatro compañías que el viernes se reunieron con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón: YPF, Raízen, Trafigura y Axion.

Esto se da en el marco de una situación que se agudizó en los últimos días, cuando se registraron largas colas de vehículos en las estaciones de servicio de todo el país para cargar nafta. A su vez, se suma la preocupación del campo ante la escasez de gasoil, producto necesario para las tareas de siembra que se inician en esta época del año.

Razones que complicaron el abastecimiento

Niveles extraordinarios de demanda: aseguran que esto se dio especialmente en los últimos 15 días por el fin de semana largo, las elecciones – situación en la que se produce un pico de movilidad de personas- y el inicio de la siembra agrícola, entre otros.

Una dependencia mayor a la habitual de importaciones: esto, explican en el comunicado, se debió a paradas programadas en algunas refinerías.

Una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento.

