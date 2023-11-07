Este martes se realizarán 4 cortes programados de energía en distintas zonas de la ciudad
Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informaron que se realizarán en distintos horarios de este martes 7 de noviembre, cortes programados de energía eléctrica en diferentes zonas de la ciudad.
La información suministrada por el EPEN indica lo siguiente:
– EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, MAÑANA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 13:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “VIVERO PROVINCIAL”, “QUINTOMAN”, “TOLEDO”, “BRAVO-SEGOVIA”, “CENTRO COMUNITARIO MAPUCHE”, “CLUB ANDINO” “LAS PENDIENTES”, “CERRO CHAPELCO Y ZONAS ALEDAÑAS.
AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN. SECTORES: VIVERO PROVINCIAL, CERRO CHAPELCO, LAS PENDIENTES, LOS TECHOS Y ZONAS ALEDAÑAS.
– EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, MAÑANA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 09:00 A 13:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “BARRIO INTERCULTURAL”, “CERRO BASALTO”, “BARRIO OFICIALES”, “MANZANO BRUJO”, “CAUQUEN”, “BOMBEO ALIHUEN BAJO”, “RAITRAY” Y “MARGRAF”.
AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN. SECTORES: CALLE PAÑILES DESDE RUTA N° 48 HASTA CALLE LAS ALJABAS INCLUIDA, SECCIONAL DE PARQUES NACIONALES, BARRIO INTERCULTURAL, BARRIO DE OFICIALES RCM4, CERRO BASALTO, CAUQUEN, RAITRAY, ALIHUEN BAJO Y ZONAS ALEDAÑAS EN SU TOTALIDAD.
– EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, MAÑANA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 09:00 A 13:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “CASO”, “RUCA HUE 1 Y 2”, “AMUSATEGUI”, “EL PEGUAL 1,2 Y 3”.
AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: SECTORES: RUCA HUE Y EL PEGUAL EN SU TOTALIDAD.
– EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, MAÑANA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 09:00 A 13:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS, “LA TRANQUERA”, “GIGLIO” Y BARRIOS ALIHUEN ALTO, LOS ROBLES, MORROS DE ALIHUEN, LA RESERVA ARRIBA Y BAJA, KALEUCHE, PEÑON DE LOLOG, ESTANCIA LOS ÑIRES, NOREGON, VILLA LOLOG Y QUILQUIHUE.
AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN. SECTORES: LOTEO LA TRANQUERA, BARRIO ALIHUEN ALTO, VILLA PARQUE LOS ROBLES, LA RESERVA, KALEUCHE, PEÑON DE LOLOG, ESTANCIA LOS ÑIRES, NOREGON, BRANAY, SANTA BARBARA, VILLA LOLOG, QUILQUIHUE Y ZONAS ALEDAÑAS EN SU TOTALIDAD.
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