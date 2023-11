Cien entradas de cine gratis para infancias

Serán para el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre, en el cine del Centro Cultural Cotesma, para que niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad disfruten gratuitamente de tres películas que se encuentran en cartelera.

Tanto viernes 10 como sábado 11, a las 16:15 hs, se proyectará Trolls 3. Las personas mayores que acompañen a los menores deberán pagar su entrada, pero niñas y niños no. El sábado 11, la propuesta es también gratuita para menores de 16 años, y podrán elegir entre las proyecciones de Five Nights, a las 18:15 hs, y The Marvels a las 22.30 hs.

Esta iniciativa se da en el marco de los “10 días por sus derechos“, bajo el lema ”Necesitamos que nos escuchen: una escucha sin respuesta no es escucha”. El Centro Cultural Cotesma ofrecerá cien entradas gratis, que se podrán retirar de la boletaría del cine, a partir del jueves 9 de noviembre.

“FIVE NIGHTS AT FREDDY´S”: Basado en el popular videojuego de terror, un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear’s Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean.

“TROLLS 3: Se armó la banda”: Poppy y Branch son oficial y finalmente pareja (#broppy)! A medida que se van conociendo y haciendo más cercanos, Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto. En su día, fue integrante del grupo musical favorito de nuestra heroína, BroZone, una boyband formada por él y sus cuatro hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. El grupo se separó, al igual que la familia, cuando Branch era aún un bebé, por lo que el pequeño de los BroZone no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop, Velvet y Veneer, para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans. Tercera entrega de la saga animada ‘Trolls’.

“THE MARVELS”: Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos kree y se ha cobrado su venganza contra la Inteligencia Suprema. Pero una serie de consecuencias imprevistas la obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado. Cuando el deber la lleva hasta un anómalo agujero de gusano vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se conectan con los de su superfán de Nueva Jersey Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, y con los de su distanciada sobrina, ahora astronauta en S.A.B.E.R., la capitana Monica Rambeau. Juntas, las integrantes de este insólito trío tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo como The Marvels para salvar el universo.

