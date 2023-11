Legislatura: despacho a los pliegos de los postulantes para el Tribunal de Cuentas y la Tesorería General de la provincia

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) giró al recinto las designaciones de Cecilia Bercovich, Juan Pablo Dirr y Marcelo Julián Raimondo, postulados por el Poder Ejecutivo para ocupar los cargos de tesorera general de la provincia, presidente y vocal del Tribunal de Cuentas, respectivamente.

Lo hizo tras entrevistar a los tres candidatos en una reunión de carácter excepcional, fuera de su horario habitual.

El cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) entrevistó en primer lugar a Bercovich, aspirante a ocupar el cargo de Tesorera General de la provincia y reemplazar así a Rubén Ceferino Paramidani, quien se acogerá al beneficio de la jubilación, a partir del 1° de diciembre.

Al hablar, Bercovich –integrante de la comisión de transición de gobierno según ley 2720- se refirió a su trayectoria profesional, que inició tras recibirse de contadora pública en la UNCo en el 2008 en la Contaduría General de la Provincia. Trabajó en distintas reparticiones de gobierno y, tras concursar, ingresó al Poder Legislativo, en el que desempeñó distintas funciones en diversas áreas durante 25 años.

Bercovich se definió como “una trabajadora” y calificó de “gran responsabilidad y compromiso” el trabajo que desempeñará, tras remarcar la importancia de la planificación de los recursos de la administración pública, que “suelen estar estancados” en relación con el gasto.

En tal sentido, se refirió al principio rector de “unicidad” de cajas del organismo que comandará que requiere de “una logística puntual y precisa, porque los recursos nunca son abundantes y las necesidades son muy grandes”. Dijo que el desafío es “básicamente el equilibrio financiero de los fondos de toda la provincia” por lo que el trabajo, que debe ser en equipo al interior del órgano y para con las dependencias administrativas correspondientes, según reparó, requiere de “esfuerzo, estudio y dedicación”.

La comisión hizo lo propio luego al entrevistar al abogado Juan Pablo Dirr quien, de obtener el aval legislativo, ocupará la titularidad del Tribunal de Cuentas, puesto vacante desde el 2022 tras el fallecimiento del entonces presidente Hugo Acuña.

Al referirse al funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Dirr remarcó que se trata de un organismo “con una función muy importante para los neuquinos” en tanto contralor de los caudales públicos y, como tal, adelantó que aplicará los principios de “transparencia, información y celeridad” para la “tranquilidad de la sociedad sobre el origen y destino de los fondos”.

Dirr se pronunció a favor de una mirada “de acompañamiento” en particular a las administraciones públicas del interior para facilitar el proceso de control de legalidad de ejecución de los gastos, lo que implica un trabajo no sólo posterior al ejercicio administrativo sino concomitante.

En otro tramo, informó que la planta actual del Tribunal es de 107 agentes y que se proyectó un incremento de cerca del 50% para su funcionamiento. “Mi idea es que se convoque a concurso y se complete la planta lo antes posible”, señaló Dirr, tras mencionar que “falta gente” en el organismo.

Dirr nació en Chos Malal y se recibió en la Universidad Nacional de La Plata de abogado en el 2002. Comenzó a trabajar en la Administración Pública, dos años más tarde, en la Subsecretaría de Deportes y Juventud y, en el 2006, ingresó al Poder Judicial como Secretario del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional con competencia Penal del Niño y el Adolescente de la V Circunscripción Judicial. Al año, asumió como Defensor Oficial Penal de dicha Circunscripción, cargo que ejerce en la actualidad.

Por último, el cuerpo entrevistó a Marcelo Raimondo, postulado por el Ejecutivo para ocupar la vocalía vacante por la jubilación de María Vaqueiro.

En su intervención, Raimondo coincidió en el rol de acompañamiento que debe adquirir el Tribunal para con las jurisdicciones del interior y dijo que, a tal fin, “es clave entender cómo funcionan los municipios y saber que en el Tribunal hay reglamento para todo, poco queda para la arbitrariedad”. Ejemplificó con el llamado a una licitación municipal, sobre la que se puede ejercer un control de eficiencia y legalidad “durante el proceso, no dos años más tarde”.

En ese sentido, aseguró que los procedimientos son más eficientes “cuando el control se hace durante” y no a posteriori. Si bien el objetivo principal es garantizar que la información y los plazos contables sean razonables, “nada impide, y es fundamental, que el Tribunal pueda intervenir y corregir antes” de la ejecución, a modo de “control concomitante”. Con igual criterio, remarcó la importancia del control financiero en los cambios de gestión de gobierno y dijo por caso que el Tribunal “tiene herramientas para acceder a la información y dejar claramente delimitadas las responsabilidades de los que entran y los que salen”.

Finalmente, Raimondo sostuvo que “el control no está para poner trabas sino eficiencia” en el manejo de los fondos públicos. “El control no puede ser una traba burocrática sino una ayuda”, insistió al referirse en particular al trabajo con niveles gubernamentales municipales.

Raimondo se graduó como contador público de la UNCo en el año 1990 y comenzó a trabajar en la repartición pública en la Dirección Provincial de Rentas al año siguiente, ejerciendo el cargo de director del organismo en el 2003. Fue subsecretario de Ingresos Públicos y también de Finanzas Públicas en distintas oportunidades, vocal del Tribunal de Cuentas y actualmente es el vicepresidente de la Agencia para el Desarrollo y Promoción de Inversiones de la Provincia del Neuquén. (ADINQN).

Las tres designaciones, que requieren de aval legislativo del pleno de la Cámara en sesión -de acuerdo a los artículos 256° y 260° de la Constitución Provincial-, fueron giradas al recinto por unanimidad.

Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Fernando Gallia, Laura Bonotti, Karina Montecinos, Carlos Coggiola, César Gass, Leticia Esteves, Liliana Murisi, Lucas Castelli, Sergio Fernández Novoa y Soledad Martínez (por zoom).

