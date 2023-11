El municipio realizó el llamado a Concurso Público para Juez de Faltas

Desde el municipio difundió el llamado a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Juez Administrativo de Faltas y suplente. El llamado responde al Decreto 2428/23, la Dirección de Recursos Humanos que permanecerá vigente desde este 27 de noviembre, por un periodo de treinta días corridos.

Requisitos:

Ser Argentino Poseer Título de Abogado con un mínimo de cinco (5) años de ejercicio de la profesión o desempeño de cargo judicial. Poseer domicilio y residencia dentro del ejido municipal.

Exclusiones: No podrá ejercer el cargo de Juez Administrativo de Faltas quien:

No pueda ser elector Estuviese interesado directa o indirectamente en cualquier contrato oneroso con el Municipio, como obligado principal o fiador. Esté inhabilitado para el desempeño de cargos públicos. Ejerza cargo electivo de cualquier naturaleza, con excepción del de convencional constituyente. Sea deudor moroso al fisco municipal, provincial o nacional, con sentencia firme. Esté “incapacitado” judicialmente. Esté declarado fallido y concursado culposo o fraudulento, mientras no haya sido rehabilitado. Sea funcionario o empleado público de la Nación, de la Provincia o de otras provincias o municipalidades, con excepción de cargos docentes y de las comisiones honorarias eventuales. Tenga cargo de director, administrador, gerente, propietario o mandatario por si o por asociado de empresas privadas que en cualquier forma contraten con el Gobierno nacional, provincial o municipal, o la prestación de servicios profesionales de las mismas empresas. No estar registrado en listado de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro de Violencia (ambos de la Provincia de Neuquén).

Documentación Que debe contener el sobre de presentación:

Fotocopia certificada en original del Título Fotocopia certificada de DNI ira y 2da hoja y cambio de domicilio Formulario de Inscripción Currículum con los siguientes datos a modo de declaración jurada:

I – Datos personales:

Nombres y apellidos completos.

Domicilio real actual, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Lugar y fecha de nacimiento.

Si es argentino nativo o naturalizado.

Tipo y número de documento cívico.

Dirección de correo electrónico que constituye a los efectos del concurso, donde declara válidas las notificaciones que la Comisión pueda cursarle.

II – Datos de formación profesional:

Universidad y fecha de expedición del título de abogado.

Antigüedad y estado de su matrícula profesional.

Otros títulos universitarios de grado.

Doctorados o títulos de postgrado.

Otros estudios cursados que guarden vinculación con el cargo al que aspira.

Ejercicio de la docencia universitaria, especificación de cargos desempeñados, modo de designación, período, universidad, y cualquier otro dato de interés.

Desempeño laboral y profesional, a partir de la obtención del título de abogado.

Libros editados y artículos publicados.

Conferencias dictadas o mesas redondas en las que haya participado, con indicación de fechas, temarios, lugares e instituciones patrocinantes.

Congresos, jornadas, simposios o u otro evento científico, indicando el carácter en que haya participado, fechas, temarios, instituciones patrocinantes y trabajos presentados.

Premios, distinciones académicas, menciones honorificas u otros reconocimientos recibidos.

Pertenencia a instituciones científicas o profesionales, con individualización de su domicilio, cargos desempeñados o calidad obtenida.

Becas, pasantías, o similares, en el país o en el extranjero.

Trabajos de investigación.

Todo otro antecedente que considere valioso.

Todo lo precedente y cuando correspondiese deberá acompañarse con la documentación de sustento, en original o copia simple según el caso. Certificado de antecedentes policiales, o constancia de trámite, extendido por la Policía de la Provincia del Neuquén o Nacionales o por la del domicilio real si perteneciera a distinta jurisdicción, cuya fecha de emisión sea posterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Certificación que acredite el ejercicio efectivo de la abogacía, expedida por el Colegio de Abogados o la autoridad que ejerza el contralor de la matrícula en la jurisdicción que corresponda o Certificación de Servicios expedida por el Poder Judicial en que se desempeña el postulante, que acredite el ejercicio de una Magistratura Judicial, Ministerio Público o cargo judicial para cuyo ejercicio se requiera título profesional de abogado; en ambos casos emitidos con posterioridad a la fecha de convocatoria al concurso. Certificado de libre deuda emitido por el fisco municipal, provisional y nacional. Los abogados que se desempeñen o se hubieran desempañado en el ejercicio libre de la profesión deberán presentar certificado sobre los antecedentes de su legajo personal expedido por los Tribunales de Disciplina o de las Comisiones Directivas de los Colegios de Abogados donde se encontrasen matriculados. Certificado registrado de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro de Violencia.

Características del Llamado:

Los interesados deberán retirar las bases y condiciones y el formulario de inscripción del presente concurso en la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Martin de los Andes de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

El plazo de presentación es de 30 días corridos, a partir del lunes 27 de Noviembre de 2023.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida en sobre cerrado indicando el mismo solamente la leyenda CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES — JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Y SUPLENTE y la REFERENCIA del cargo al cual se postula SEGUN ANEXO; en Mesa de Entradas de la Municipalidad de San Martín de los Andes, Gral. Roca y Juan M. De Rosas, CP (8370), en el horario de 8 a 12.00 horas.

Ponderación de Factores

Antecedentes (30 puntos): Comprende:

Antigüedad en el ejercicio de la profesión, desempeño de funciones judiciales y/o funciones públicas de carácter profesional.

Títulos de posgrado, maestrías y doctorados directamente relacionados a los requerimientos específicos del cargo.

Títulos de posgrado, maestrías y doctorados no relacionados directamente a los requerimientos específicos del cargo.

Desempeño de cátedras o docencia universitaria, terciaria y/o secundaria, hasta cinco (5) puntos.

Publicaciones jurídicas y de investigación en el ámbito internacional o nacional, hasta cinco (5) puntos.

Dictado de conferencias de la especialidad y presentación de trabajos y ponencias en jornadas o congresos profesionales.

Concurrencia a congresos, jornadas científicas y/o cursos de perfeccionamiento o profesional.

Cualidades personales (30 puntos): Competencias requeridas para el ejercicio del cargo concursado mediante una entrevista personal.

Conocimientos (40 puntos): Referidos a los temas específicos del área de incumbencia. El examen será del tipo pregunta y respuesta u otro método de medición de conocimientos previamente autorizado por la Mesa Evaluadora.

La valoración final se obtendrá de la suma de los porcentajes obtenidos (1+2+3) Procedimiento y condiciones de incorporación:

Finalizado el plazo de presentación la Comisión Evaluadora realizará el acto de apertura de sobres de los postulantes, asimismo se confeccionará una planilla donde se consignarán la totalidad de los datos de los postulantes.

Los postulantes deberán contar con la formación profesional y demostrar mediante evaluación teórica su idoneidad para cubrir el cargo de que se trate.

Deberán poseer las competencias y el perfil requerido en lo referente a capacidades para el adecuado desarrollo de la actividad que le sea asignada, objeto del concurso.

El proceso de selección incluye, luego de superado el examen de conocimiento, la realización de entrevistas con la Comisión Evaluadora.

El consagrarse primero en el orden de mérito no implica la obtención del cargo concursado. Para ocupar los cargos concursados deberá obtener, culminados todos los procesos de evaluación, una calificación igual o superior a 51 puntos.

En caso de que los postulantes no cubriesen los requisitos mínimos exigidos o que no obtuviesen la calificación mínima requerida, el mismo quedará desierto. Dada esta situación, el concurso para ocupar dicho cargo se realizará transcurrido un (1) año del inmediato anterior y se procederá de igual manera hasta que el mismo sea ocupado por concurso.

Una vez finalizado el proceso se arribará a un orden de mérito, la Comisión Evaluadora elevara al Intendente Municipal una terna conteniendo los postulantes mejor valorados, quien designará de entre estos un Juez Administrativo de Faltas y un Juez Administrativo de Faltas suplente.

Todas las controversias debidamente fundadas, serán resueltas por Comisión Evaluadora.

