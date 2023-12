Laguna Verde y el Escorial, dos lugares imperdibles para disfrutar del verano

Los paseos por el bosque, rodeados de montañas, lagos y ríos se convierten en la vedette de la Patagonia durante la temporada estival. Particularmente el paseo que les vamos a recomendar en esta ocasión se lleva el primer premio cuando de contacto con la naturaleza se trata. Lo mejor de todo es que queda muy cerca de San Martín de los Andes y está inmerso en un bosque de araucarias, ñires, robles, raulíes, lengas y cipreses. Foto RSM

La laguna Verde, es una extensa y tranquila zona en la que se destacan sus playas de origen volcánico, que tienen la marca de arenas oscuras típicas de la región. El intenso verde de sus aguas acentúa el contraste entre ambos protagonistas. Sobre la margen derecha de la laguna desemboca mansamente el río trayendo aguas del lago Curruhué.

El lago Curruhué y la laguna Verde se enlazan y mantienen unidos gracias a un corto río, de tan solo 700 metros, que no los deja separarse. Tal es su belleza que aquellos que frecuentan la zona lo describen como “el paraíso”. Este título lo ganó gracias a su tranquilidad, su poco oleaje y la ausencia de señal, lo cual lo convierten en un lugar esplendido para el descanso y la conexión con lo agreste, con la naturaleza que lo rodea, su flora y su fauna que enmarcan todo como en un cuento.

Un paseo por el día puede cambiar a un fin de semana de relax si se decide acampar allí. En la zona existe un camping es agreste, que no cuenta con las comodidades de otros lagos de la región. Esto no impide que los campistas pasen unos días increíbles y que disfruten de todo el esplendor de la laguna. Es importante destacar que en el lugar prima el respeto por la naturaleza y para con los demás, y por eso, a partir de las 23 solo se escucha el sonido del agua y el viento.

Pero para aquellos más exigentes y que quieren acampar en medio de la naturaleza y disfrutar de confort al mismo tiempo, pueden hacerlo en el camping de la laguna Verde que lo manejan dos experimentados guías del Panqué Nacional Lanín. Esto queda claro con solo ver las actividades que les proponen a los visitantes.

En su Facebook, Laguna Verde Camping, contaron la manera en la que se definen: “¿Sabías que este pedacito del Parque Nacional Lanín pertenece a un área de reserva? Esto quiere decir que disfrutamos de un lugar con un espacio único, natural, con mucha variedad de aves, flora y fauna en estados naturales y hostiles. Es por ello que te pedimos que estaciones en el estacionamiento, que hagas silencio a partir de las 23 horas, que no prendas fuego fuera del fogón, que nos llevemos nuestra basura generada, que no se navega a motor, que no tires al agua detergentes, y que sólo se acampa en los lugares establecidos. Si todos seguimos respetando estas consignas seguiremos disfrutando de un lugar único con una magia inigualable”. Foto RSM

Por supuesto existen opciones para los fanáticos del senderismo y trekking, sino no podrían llamarse “el paraíso”. Uno de los caminos más frecuentados es el que lleva al mirador Curruhué Grande que está a tan solo 20 minutos y su camino es de baja exigencia. Hay otros que implican una mayor exigencia y los que requieren de varios días como el sendero de Huella Andina que va hasta Puerto Arturo.

Si de atractivos hablamos, no se pueden perder el Escorial. Una curiosa formación que se trata de un manto de lava encausado en un antiguo valle glaciar. Tiene una longitud de aproximadamente 7,5 km, con un ancho máximo de 2,5 km y un mínimo de 110 metros que muere en el lago Epulafquen.

Para llegar a este paraíso, de aguas verdes y arena volcánica, hay que transitar 68 kilómetros desde la ciudad. El recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 40 en dirección Junin de los Andes hasta y la Ruta Provincial 62 donde hay que seguir el camino a las termas de Lahuen Co o Epulaf. El viaje dura casi 2 horas y el paisaje que acompaña es inigualable. La ruta no suele estar en buen estado por lo que se recomienda ir solo en vehículos 4 x 4 o contratar la excursión en las agencias de viaje y turismo de la localidad.

Por último, es importante que el área permanezca en las mismas condiciones y eso depende del uso y cuidado de aquellos que visitan el lugar. Por eso es fundamental remarcar que los residuos deben regresar con los visitantes, que no está permitid llevarse souvenirs (piedritas, ramas, partes del escorial, etcétera), ni acceder al área protegida con mascotas.

