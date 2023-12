Punto Digital cerró un gran año codo a codo con la comunidad

Durante todo el 2023, en el Punto Digital ubicado en Chacra 30, se desarrollaron talleres, espacios de educación dirigidos a todos los niveles, cursos de capacitaciones para niños, adolescentes y adultos mayores, espacios recreativos y más, dando el espacio necesario para que vecinos y vecinas se acerquen a resolver problemas relacionados a la accesibilidad tecnológica y virtualidad. RSM conversó con Lorena Sabatino, coordinadora del espacio, para conocer más sobre la importante labor social que llevan adelante y los planes para este 2024.

“En Punto Digital estuvimos durante todo el año trabajando en diferentes programas educativos y recreativos para todas las edades. Tenemos clases de apoyo para primaria y secundaria con maestros. Además, estuvimos ayudando a muchos chicos, chicas y adultos, siendo Punto Amigable, con diferentes situaciones en las que se han encontrado y pudimos resolver. Somos Punto de Lactancia, por lo que recibimos a muchas mamás, les brindamos un espacio cómodo, agua y un tecito, para que puedan amamantar tranquilas y seguir su camino”, contó Lorena Sabatino a RSM.

“Estamos con un proyecto de Ropero Solidario, del cual ya hicimos dos ediciones, y quiero agradecer especialmente a las chicas del sector de imágenes de la Clínica Roca, que nos donan ropa, juguetes y vajilla para los chicos. Realmente nos fue muy bien con este proyecto porque la gente sabe que tenemos cosas de muy buena calidad y la vienen a buscar”, agregó.

“El año que viene vamos a mantener los mismos talleres, cursos, charlas, encuentros, y sumamos algo muy necesitado en nuestra sociedad, un espacio para los adultos mayores, en el que los lunes a la mañana y los jueves a la tarde se van a organizar diferentes actividades. Habrá lectura, películas, charlas con Punto Saludable, juegos, pintura, danza, canto y más”, adelantó Lorena.

“También vamos a seguir apoyando a todos los niveles educativos. Tenemos primaria para adultos, para quienes quieran finalizar el nivel. Pueden acercarse y los ayudamos a inscribirse. Acá tienen el espacio, de lunes a viernes, de 14 a 17hs, con maestras de la EPA 10, para poder estudiar. Seguirán las clases de computación y el programa Adultos 2000 para quienes quieran terminar el secundario de forma 100% virtual. Los inscribimos y los ayudamos a entender el sistema virtual con el programa de alfabetización virtual para adultos y chicos. Además, damos clases de apoyo escolar y los ayudamos a inscribirse a los exámenes”, explicó Sabatino.

Por otro lado, también son punto de cursado virtual de 7 carreras universitarias, una Lic. en Administración y 6 tecnicaturas, con convenio de la Universidad de Avellaneda. Se cursan 100% virtual y se rinden los exámenes online en Punto Digital. “Se están sumando vecinos de Villa La Angostura, Neuquén, Bariloche y Junín de los Andes”. Respecto a la educación virtual, Lorena destaca que esto no significa que deban estudiar solos, en Punto Digital brindan el espacio necesario para que los estudiantes se encuentren, puedan hacer los trabajos prácticos, usar las computadoras, estudiar juntos y consultar los manuales que enviaron desde la universidad. View this post on Instagram A post shared by PuntodigitalSMA (@puntodigitalsma)

En palabras de los vecinos y vecinas que disfrutaron de este espacio y sus propuestas: “Este espacio ayuda a muchos vecinos mayores a realizarse, terminar la primaria o secundaria. Eso no tiene precio”; “Gracias Punto Digital y profe Lorena por darnos un lugar para estudiar y seguir rindiendo materias”; “Estimada Lorena, cumplo en informarle que aprobé las tres materias que fui a rendir la semana pasada. Gracias por todo el servicio y la buena predisposición siempre”; “Qué lindo que existan estos espacios en los barrios y que la gente los aproveche. Felicitaciones por el trabajo que hacen”. A estos mensajes de agradecimiento se suman los de estudiantes universitarios, que cursan de forma virtual y se acercan a Punto Digital a rendir los exámenes finales online y cuentan con el apoyo del personal. View this post on Instagram A post shared by PuntodigitalSMA (@puntodigitalsma)

Como si todo lo ya destacado fuera poco, también pueden acercarse a este lugar quienes necesiten usar conectividad para trabajar y quieran aprovechar las computadoras. Brindan clases de uso de celular para adultos mayores, los lunes y jueves; junto con talleres específicos sobre aplicaciones útiles, como Google Maps, Mercado Pago/libre, Monotributo, Canva, Word, Excel, Power Point, y talleres de inglés para niños y adultos. Y, para despedir el año, organizaron actividades navideñas para que los chicos del barrio puedan disfrutar.

Sin dudas, Punto Digital creció mucho desde su apertura y seguirá sumando espacios de formación y acompañamiento a la comunidad, para que el acceso a herramientas digitales no sea selectivo ni dificultoso, sino posible para todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes.

Fotos: cortesía.

