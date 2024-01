Cómo es “Priscilla”, la película que retrata al matrimonio Presley

La cineasta Sofia Coppola regresa a la gran pantalla esta semana con su octava creación, Priscilla, un retrato íntimo de la vida de Priscilla Presley al lado de la leyenda de Rock N’ Roll. Esta esperada producción cuenta con las actuaciones estelares de Cailee Spaeny en el papel de Priscilla y Jacob Elordi como el icónico Elvis Presley, prometiendo una nueva perspectiva sobre la historia de este famoso matrimonio. Se podrá ver a partir del próximo 4 de enero.

¿Qué opina Priscilla Presley de la película?

Priscilla Presley se mostró bastante positiva frente al proyecto desde su inicio. Presley compartió con TMZ su alta expectativa: “Estoy muy emocionada de ver la interpretación de mi libro por parte de la magistral Sofia Coppola”. Asimismo, mencionó su admiración por la directora y confía en que el filme emocionará al público.

Priscilla Presley colabora como productora en “Priscilla”. (Créditos: EFE/Ettore Ferrari)

A pesar de rumores anteriores, Priscilla no solo apoya el proyecto sino que también colaboró activamente como productora ejecutiva. En conversaciones e intercambios de ideas, ha mantenido una relación cercana y abierta con Coppola, como lo confirmó la directora en una entrevista con Vogue.

“Priscilla” adapta una biografía

Para escribir y dirigir Priscilla, Sofia Coppola se basó en el libro Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N’ Roll, donde la misma Priscilla Presley narra su vida al lado de Elvis Presley. Dicha obra profundiza en una mirada íntima que abarca desde su primer encuentro, su matrimonio y su vida con el icono de la música, hasta su divorcio y cómo le afectó su muerte.

Dirigida por Sofia Coppola, promete una visión única del amor entre Priscilla y Elvis Presley. (Créditos: A24)

El texto va más allá del mito del “Rey del Rock ‘n’ Roll” para mostrar a la persona detrás de la leyenda, una historia que continúa capturando la atención de sus innumerables seguidores y que ahora llega en su versión adaptada para la pantalla grande.

Fuente: Télam.

