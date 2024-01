Cacerolazo cultural y petitorio para convocar a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante local

Durante esta semana, las convocatorias a participar de asambleas permanentes y manifestarse en contra de la Ley Ómnibus se repitieron en diferentes puntos de la provincia y el país. En nuestra ciudad, se produjo una manifestación para visibilizar la problemática del sector cultural el día miércoles por la noche, mientras que el día viernes por la tarde se convocó a un nuevo encuentro de la asamblea permanente organizada por vecinos y vecinas sanmartinenses. En ambas ocasiones, se difundió un petitorio para solicitar al Concejo Deliberante una sesión extraordinaria, a fin de tratar las problemáticas derivadas de dicha ley.

Pasadas las 20hs del miércoles 10 de enero, representantes de distintos sectores e instituciones culturales de la ciudad se reunieron en la Plaza San Martín para manifestarse en contra de la Ley Ómnibus y el DNU que firmó el actual gobierno. Miembros de Espacio Trama, Teatro por la identidad, Bibliotecas Populares, músicos, actores, artistas plásticos, artistas callejeros y hacedores culturales participaron de un encuentro en el que se leyó un petitorio, que luego se compartió para juntar firmas, en el cual se solicita al intendente Carlos Saloniti que convoque a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.

“Por medio de la presente solicitamos se convoque a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes para que nuestros representantes tomen posición pública respecto al DNU 70/2023 y la presentación del proyecto de la “Ley Ómnibus” debido a la urgencia e interés público que suscita su aplicación. Así mismo exigimos mediante este medio, el derecho a hacer uso de la banca del vecino en dicha sesión extraordinaria, para poder argumentar sobre los puntos que consideramos de mayor gravedad para los vecinos de nuestra localidad” (texto completo al pie de esta nota).

Entre estos puntos, detallados en el petitorio, se encuentran aquellos que implican el desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de las bibliotecas locales, junto con el cierre del Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la ENERC, siendo todas instituciones muy presentes en proyectos culturales y espacios educativos de nuestra ciudad.. View this post on Instagram A post shared by Trabajadorxs de la CONABIP (@trabajadorxsdelaconabip)

“Las bibliotecas populares funcionan casi por completo con apoyo del Estado y líneas de financiamiento. No solo brindamos libros: damos apoyo escolar, talleres artísticos y de desarrollo personal. Las bibliotecas dan vida a los barrios. (…)Sabemos que no vamos a llegar a los 6 meses sin ayuda y vamos a tener que cerrar”, manifestó Graciela Rendón, referente de la biblioteca Ruca Trabun, haciendo uso del micrófono abierto.

Por su parte, las bibliotecas de La Cascada y 4 de Febrero también se hicieron presentes en esta manifestación. Esta última publicó en sus redes sociales un detalle explicativo de cómo se financia el espacio (modelo que se repite de forma similar en los demás establecimientos), con un gráfico que muestra un 69% de aportes provenientes del servicio retributivo municipal, que los vecinos y vecinas de la localidad aportan dentro del impuesto municipal. Luego, un 22% proviene de la CONABIP, que apoya en la compra de libros y promueve proyectos en más de 1500 bibliotecas populares del país. Solo el 4% de los ingresos provienen de las cuotas que abonan los socios de la institución. View this post on Instagram A post shared by A Biblio Cuatro de Febrero (@biblioteca_popular_4_febrero)

Las convocatorias a manifestarse en defensa de la cultura se repitieron durante la semana en distintos puntos de la provincia y el país. El encuentro principal fue organizado durante la noche del miércoles 10, con propuestas artísticas y micrófonos abiertos en Junín de los Andes, Neuquén, San Martín de los Andes y otros puntos de la región. A través del Frente Cultural Norpatagonia, se envió a diputados neuquinos y nacionales esta carta abierta manifestando el rechazo al Proyecto de Ley Ómnibus y el DNU: “No hay cultura posible con hambre, no hay país posible sin cultura. La Patria está en peligro y reclamamos que tengan la dignidad de no dejarla morir”, expresaron. View this post on Instagram A post shared by Frente Cultural NorPatagonia (@frenteculturalnorpatagonia)

Posteriormente, la asamblea permanente organizada por vecinos y vecinas autoconvocados de nuestra ciudad se reunieron el viernes por la tarde en el Parque Lineal Pocahullo, para continuar el debate y aporte colectivo en busca de soluciones para los sectores más afectados por las nuevas leyes. Así mismo, invitan a quienes quieran acercarse a participar, a las asambleas que se realizan todos los martes a las 19hs, en donde se continúa el trabajo de construcción colectiva de propuestas.

Al señor intendente municipal

Carlos Saloniti

S / D

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente solicitamos se convoque a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes para que nuestros representantes tomen posición pública respecto al DNU 70/2023 y la presentación del proyecto de la “Ley Ómnibus” debido a la urgencia e interés público que suscita su aplicación. Así mismo exigimos mediante este medio, el derecho a hacer uso de la banca del vecino en dicha sesión extraordinaria, para poder argumentar sobre los puntos que consideramos de mayor gravedad para los vecinos de nuestra localidad.

La necesidad y urgencia de manifestarse en respuesta de semejante atropello a nuestros derechos y a nuestro sistema democrático hacen impostergable este pronunciamiento, justificando así la convocatoria a sesión extraordinaria durante el actual receso estival.

En la última semana los Municipios de Esquel, Almirante Brown, Rosario, Salta, La Matanza, entre otros, han pronunciado su contundente rechazo al DNU, cómo así también lo hicieron 500 intendentes de todo el país. Esperamos que nuestros representantes también estén a la altura para defender nuestros derechos.

Motiva aún más la urgencia del tratamiento de este pedido el hecho de que el 5 de enero de 2024 el DNU ingresó finalmente al Congreso para su tratamiento por la Bicameral.

El decreto y la ley citados implican la derogación y/o modificación de cientos de leyes que afectan de manera negativa la vida y el ordenamiento democrático, tales cómo la economía, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las jubilaciones, la cultura y el medio ambiente, vulnerando derechos humanos y fundamentales de nuestra sociedad a nivel nacional.Enunciamos a continuación, por si fuera necesario, aquellos que entendemos impactan específica y contundentemente en nuestra localidad:

Modificación de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

Modificación de la Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema

Derogación de la Ley Nº 27.221 de Alquileres.

Derogación de la Ley Nº 18.828 de Reglamentación Hotelera.

Derogación de la Ley Nº 18.829 de Agencia de Viajes.

Derogación de la Ley Nº 26.356 de Sistemas Turísticos de Tiempos Compartidos.

Modificación de las leyes Nº 14.250, 14.546, 20.744, 23.551, 24.013, 25.345, 25.877, 26.727, 26.844 y 27.555, que apuntan la flexibilización y precarización laboral, quitando derechos y protección al trabajador.

Por último, citamos parte del comunicado de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina frente al DNU emitido el 24 de diciembre de 2023, donde se evidencia el avance sobre los derechos, la Constitución y la democracia que este DNU, junto a la Ley Ómnibus, pretenden:

“La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país.

En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos.”

los y las abajo firmantes.

